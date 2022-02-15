Резников назвал маловероятной атаку РФ на Киев: просто никто не дойдет. Видео

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников считает маловероятным захвата Киева российскими войсками с территории Беларуси. Это невозможно как минимум из-за некоторых географических факторов.

В частности, рельеф местности на границе с Беларусью, примерно 750 км, составляют болота и заросли. Об этом министр заявил в эфире программы "Свобода слова".

По его словам, еще одним препятствием для россиян станет система обороны. И даже, если не учитывать возможность самозащиты 4-х миллионной столицы, все равно сценарий захвата Киева нереалистичен.

"Не верю (в захват Киева, — ред.). Я прошу не забывать, что у нас тысячи км с Беларусью, из которых примерно 750 км — это болота и заросли. Поэтому не просто в каждом месте пересечь эту границу. […] До Киева еще нужно дойти — это почти 200 км. У нас система обороны построена таким образом, что мы готовы к отпору, и до Киева просто никто не дойдет", – отметил Резников.

Видео дня

Он также заверил, что украинские военные готовы к отпору в случае полномасштабной вооруженной агрессии Кремля.

Отметим, что днем вторника, 15 февраля, граничащие с Украиной Южный и Западный военные округа российских вооруженных сил начали отвод своих войск в места дислокации. В Министерстве обороны страны-агрессора заявили о завершении учений и назвали этот день таким, что "войдет в историю", упрекнув Запад.

Напомним, что именно 15 февраля в Москве ожидают визита федерального канцлера Германии Олафа Шольца, который проведет переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. В СМИ этот визит назвали "миссией с высокими ставками по предотвращению войны".

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал внимательно относиться к информации и не нагнетать панику из-за возможного вторжения РФ. По его словам, именно информационная война Кремля против нашей страны сейчас в разгаре.

Панические настроения о возможной полномасштабной атаке российских войск в Украину за последние дни достигли критического уровня. Президент США Джо Байден провел срочное совещание с лидерами стран НАТО и ЕС, после которого ряд государств призывали своих граждан как можно быстрее покинуть украинскую территорию. Более того, на фоне слухов иностранные издания даже начали называть дату наступления, а россияне – распространять фейки о "начале боевых действий". О том, что происходит на самом деле и стоит ли украинцам паниковать, – читайте в материале.