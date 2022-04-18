Резников: нас беспокоит сдержанность Запада

Министр обороны Украины Алексей Резников провел рабочую встречу с главой оборонного ведомства Латвии Артиксом Пабриксом. Политики обсудили дальнейшую стратегию союзничества в военных действиях против армии агрессора и заручились поддержкой друг друга.

Об этом глава Минобороны написал у себя в Facebook. При этом он заметил, что Латвия проявляет предельную решимость в оказании военной помощи Украине.

"Наши друзья, как и мы, не боятся "силы" России. Нас смущает сдержанность Запада", – многозначительно и удрученно заметил Резников.

При этом встреча с Пабриксом явно не оставила его без воодушевления. Он подчеркнул, что у украинцев есть не только сосед с вероломными имперскими амбициями, но и надежные друзья.

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"Я благодарен Латвии и всему Латвийскому народу за поддержку как политическую, так и практическую. Вместе к победе!", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский министр обороны подразнил российских визави после того, как ракетная установка "Нептун" потопила легендарный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ. Резников предложил использовать корабль на дне моря как локацию для туристического дайвинга, когда завершится война.