Резников: говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение России, неуместно

Министр обороны Алексей Резников заявил, что прогнозировать полномасштабное вторжения России со дня на день на сегодня – неуместно. Украинская разведка не обнаружила формирования ударных групп среди регулярной армии, сосредоточенной на украинских границах.

Об этом он заявил в комментарии журналистам программы "ТСН". Ведущая выразила обеспокоенность стихийной стрельбой, которая произошла на территории временно оккупированного Приднестровья (Молдова) (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Контингент российской армии, проводивший ночные военные учения – ничто иное, как фарс, который Россия использует как элемент информационной войны, неизменно составляющей часть российской агрессии. То же самое можно сказать о "беженцах", которые самопровозглашенные власти ОРДЛО вывозят, якобы опасаясь атаки ВСУ. Уже сейчас мы видим кадры, что люди самостоятельно возвращаются назад, их там никто не кормит, не расселяет. В общем, это просто очередная постановка", – подчеркнул чиновник.

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Глава оборонного ведомства также призвал украинцев разделять такие термины как "обострение" и "прямое вторжение". Эскалация может происходить время от времени, но это вовсе не означает, что она предшествует полномасштабной войне.

"Давайте дождемся 22 февраля. Там у них в Госдуме будет какое-то "шаманское" событие, где они будут с бубнами принимать интересные, дурноватые решения по Украине. Скорей всего эти решения приведут к отмене выполнения Минских соглашений со стороны Москвы. Но мы посмотрим", – заключил Резников.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр украинской обороны жестко раскритиковал оккупантов Донбасса, совершивших диверсии и обстрелявших объекты социальной инфраструктуры в четверг, 17 февраля. Поскольку жертвами артобстрелов могли стать дети, Резников не стал подбирать слова и назвал боевиков ОРДЛО военными преступниками.