Рейтинги 'Слуги народа' и 'Батькивщины' почти сравнялись – новая партийная социология

"Батьківщина" Юлии Тимошенко почти догнала президентскую "Слугу народа" – их показатели сегодня находятся в рамках статистической погрешности.

Такие данные своего опроса представил в пятницу, 5 ноября, в Киеве Институт будущего.

По результатам последнего исследования, проведенного в конце октября – начала ноября, популярность "Слуги народа" Владимира Зеленского среди определившихся с выбором и пойдет на выборы опустилась уже до 18 процентов, тогда как поддержка "Батьківщини" Юлии Тимошенко выросла до 16 процентов. Также партия экс-премьера оказалась единственной силой, имеющей равномерную поддержку по всей Украине.

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Третье место занимает "Оппозиционная платформа – За жизнь" (16%), "Европейская солидарность" опустилась на четвертую позицию (15%).

Напомним, выход "Батьківщини" в фавориты парламентских рейтингов в начале недели зафиксировал и КМИС.

Эксперты увеличения популярности команды Тимошенко склонны объяснять, прежде всего, запросом общества на компетентность. А сегодня именно "Батьківщина" предлагает конкретные рецепты решения главных проблем людей – эпидемия коронавируса, рост тарифов и цен, вопросы социальной защиты. Такой профессиональный и системный подход, считают аналитики, не обходится незамеченным избирателями, особенно на фоне непрофессионализма и растерянности монобольшинства "слуг народа".

По данным того же опроса Института будущего, за последний месяц количество тех, кто считает, что власть ведет страну неправильным курсом, выросло на 7%, и сейчас это более двух третей граждан.

Исследование проводилось с 23 октября по 2 ноября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий. Было опрошено 2400 респондентов по методу face to face. Ошибка выборки не превышает 2%.