Разумков предположил, что закон об олигархах Зеленского могут обжаловать в Конституционном Суде

Процедура, по которой принимали закон об олигархах, дает возможность оппозиции заблокировать процесс деолигархизации через Конституционный Суд.

Такое мнение высказал Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы " Свобода слова Савика Шустера " на телеканале "Украина". (Чтобы посмотреть видео доскрольте новость до конца).

"Авторы поправок, которые не были поддержаны, имели возможность выступить. Это конституционная возможность. И то, что было сделано, дает сегодня возможность оппозиции обращаться в Конституционный Суд для того, чтобы снова заблокировать этот процесс. Мне кажется, что это было сделано намеренно вчера для того, чтобы создать условия для дальнейшего блокирования процесса деолигархизации. Зачем – это другой вопрос", - заявил спикер.

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Он напомнил, что данный закон, который был рассмотрен 23 сентября во втором чтении постатейно, когда на заседании председательствовал первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук, содержит коллизию поправок.

"Что сейчас происходит? Действительно, это коллизия, но решение Верховной Радой принято. Если мы говорим о том, что вчера происходило в Раде, это отдельная дискуссия, потому что такая процедура, так называемая процедура, применялась впервые в стенах Верховной Рады Украины. Я не могу ее назвать нормальным подходом к работе Верховной Рады. Это не сокращенная процедура, такой процедуры нет. Это не 119-я статья (Регламента ВР, - ред.), это комбинация двух статей – 119-й и 45-й. В 45 -й – части ее противоречат друг другу. И это была свободная деятельность коллег, которые запустили этот процесс", - отметил Разумков.

Спикер убежден, что "это было направлено на то, чтобы свести народных депутатов из правильного пути, ввести их в заблуждение".

"И подтверждением моих слов является то, что и те, кто организовывал этот процесс, и те, кто докладывал по нему, не поддержали такую процедуру – ни господин Стефанчук за нее не проголосовал, ни господин Вениславский. Потому что все понимают, что рано или поздно надо отвечать. Я не уверен, что это будет как-то влиять на народных депутатов Украины, потому что есть организация этого процесса – за это отвечает комитет, за это отвечает докладчик, за это отвечает председательствующий", - добавил Разумков.

Глава ВР отметил, что если бы присутствовал на заседании, то поддержал бы закон, поскольку была учтена его поправка, которая передает полномочия определять лицо олигархом в НАЗК.

"Когда мы шли на выборы к людям еще в 2018 году, затем в 2019 году, мы обещали одно: когда мы попадем в стены Верховной Рады, мы будем принимать законы без нарушения закона. Мы требуем это от людей, и в первую очередь мы должны демонстрировать такую позицию сами. Нравится нам, не нравится, тогда надо менять законы, но правила должны быть для всех", - подчеркнул глава парламента.