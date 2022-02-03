Рассмотрение апелляции на арест имущества искусственно затягивают, – адвокат Порошенко

Рассмотрение апелляционной жалобы на арест имущества Петра Порошенко искусственно затягивается. Сегодня судебное заседание не состоялось, разбирательство перенесли на 9 марта.

Об этом возле Киевского апелляционного суда заявил журналистам адвокат пятого президента Игорь Головань.

"В связи с, как нам сообщили, болезнью одного из судей коллегии сегодня рассмотрения нашей апелляционной жалобы относительно наложения ареста на имущество Петра Порошенко не произошло. Мы просили как можно быстрее его назначить, потому что считаем незаконным это наложение ареста. Оно нарушает все возможные предписания и законодательства, и принципы верховенства права", – отмечает Головань.

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"Однако, как нам сказали, ближайшим возможным днем будет 9 марта. Соответственно, мы вынуждены будем ждать. Речь идет о том, что только сторона пятого Президента заинтересована в скорейшем судебном решении этого вопроса", – констатирует адвокат.

Головань также сообщил, что в определении Печерского суда по аресту имущества обнаружили вопиющие нарушения закона.

"Мы направили в суд дополнение к нашей апелляционной жалобе. За это время мы выяснили, что количество нарушений законодательства при постановлении Печерским судом определения об аресте имущества увеличилось. Определенные документы, определенные материалы, оказавшиеся добавленными к ходатайству прокурора о наложении ареста и на которые ссылалась судья при постановлении определения об аресте, появились там уже после того, как была провозглашена резолютивная часть решения", – говорит Игорь Головань.

"В тех материалах, которые были представлены нам как адвокатам Петра Порошенко для ознакомления перед судебным заседанием о рассмотрении ходатайства об аресте имущества, этих документов не было. И на этих документах нет никаких следов отметки канцелярии, никаких следов того, что они вообще исследовались судом в ходе судебного заседания. То есть речь идет о том, что Печерский суд, конкретно судья, рассматривая вопрос о наложении ареста имущества, имел какие-то внепроцессуальные контакты с представителями ГБР", – отмечает адвокат.

Он подчеркнул, что эти материалы представлены следователем ГБР по фамилии Гадайчук, который в свое время фальсифицировал уголовное дело против активистов после пикетов в Межигорье при Януковиче.

"Мы видим, что специалисты в фальсификациях очень радушно приняты в дружный коллектив Государственного бюро расследований и занимаются организацией политических преследований и сейчас", – констатирует Головань.

Адвокат сообщил, что на заседание также не пришли прокуроры, знавшие о переносе слушаний.

"Мы считаем, что именно Генеральная прокуратура заинтересована в том, чтобы не рассматривались как можно дольше наши апелляционные жалобы, поскольку нарушения закона, допущенные именно представителями Генеральной прокуратуры, абсолютно очевидны", – резюмирует Игорь Головань.