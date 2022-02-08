Для того чтобы понять, насколько нивелирован статус Лукашенко и насколько глубоко он зависим сейчас от Кремля, необходимо посмотреть его двухчасовое интервью с топовым пропагандистом Кремля Соловьевым.

И здесь есть два фактора: содержание и визуальная часть, поведенческая.

Такое впечатление, что Лукашенко не "товарищ президент", как он сам себя попросил величать, а... псевдополитолог с Украины а-ля Ковтун.

И происходит это действо не в президентском дворце в Минске, а в телестудии в Москве.

И напомнило оно мне ещё одно интервью. Когда журналист Протасевич, после недели в застенках белорусского КГБ, даёт "признательные показания" журналисту белорусского официального ТВ о том, как он содействовал попытке "госпереворота" в Минске летом 2020 за деньги польских и литовских спецслужб.

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Это был форменный допрос, на котором Лукашенко заискивающе улыбается и пытается угадать с полуслова и озвучить мысли Соловьева.

Иногда, как он сам отметил, он "брыкался" и пытался возразить Соловьеву. Особенно в первой части "интервью". Тем самым демонстрируя ,что Соловьев уже совсем "теряет берега" и откровенно издевается над ним. Но затем , во второй части, смирился и не сопротивлялся.

Это было не интервью, а демонстративное унижение. Одно дело, когда Лукашенко заискивал перед Путиным в Сочи во время массовых протестов в Минске летом 2020-м.

А теперь именно Соловьеву, который, безусловно, является непревзойденным мастером своего "чёрного дела", было поручено провести публичную экзикуцию когда-то своенравного и неуступчивого Лукашенко.

Который позволял себе настолько нелицеприятные , если не сказать оскорбительные высказывания в адрес российской власти на протяжении более 20 лет. И крайний еще в 2019-м, когда тогда ещё премьер-министр РФ Медведев привёз ему на согласование "дорожные карты" финансово-экономической интеграции Союзного государства Беларуси и РФ. А де-факто - поглощения Беларуси . Тогда он их яростно отбросил в сторону и заявил, что никогда не пойдёт на это.

И принимал после этого у себя госсекретаря США Помпео, в пику Кремлю.

Прошло менее 2х лет.

Все "дорожные карты" интеграции он уже подписал. Войска РФ на свою территорию впустил. Собирается принять поправки в Конституцию и позволить разместить ядерное оружие РФ на территории Беларуси. В Сирию уже тоже дал согласие отправить контингент.

В общем, все "хотелки" Кремля исполнил и даже больше.

Но этого Путину оказалось мало.

Ему захотелось его унизить.

Публично.

И почти два часа этим занимался тот, кто в своей ежедневной программе на федеральных каналах за восемь последних лет отточил свое мастерство унижений своих "гостей" досконально.

А Лукашенко под конец уже даже не пытался "брыкаться". Он говорил все, и даже больше, и в той же манере, что и Соловье в своих пропагандистских шоу в адрес Зеленского, Запада. Одним словом, нес абсолютную дичь.

Совсем недавно в январе, когда решение о вводе войск ОДКБ в Казахстан для помощи в подавлении массовых протестов подписывал премьер-министр Армении Пашинян (который сам пришёл к власти ипенно благодаря "цветной революции") я написал:" А мсье Путин знает толк в извращениях!"

Еще бы!

Теперь Лукашенко подвергся 2-х часовой жёсткой вербальной БДСМ -сессии.

Где "доминатором" и "господином" с фалоимитатором (фигурально, формально им выступал язык Соловьева) был пусть и топовый, но пропагандист, которого удостоил лично Путин такой чести. За выслугу лет.

И он , в отличие от Лукашенко, получал истинное удовольствие от процесса.

Жуткое и отвратительное послевкусие после просмотра этого действа даже у меня.

Но лишь одна мысль приходит в голову после просмотра: "Как здорово, что Майдан выстоял в 2014-м!".

И да, это была действительно "Революция ДОСТОИНСТВА"! ЛЮДЕЙ, ВСЕХ, кто ЕГО ЕЩЕ НЕ ПОТЕРЯЛИ и ценят гораздо больше, чем хорошую пайку.

Я не имею ввиду политиков, которые его если и имели когда-то, то давно потеряли. И просто воспользовались её плодами и жертвенностью тысяч людей, готовых умирать под пулями "чёрной сотни" в трагичные и холодные 20-22 февраля с деревянными щитами против автоматов и снайперских винтовок.

. А затем попытались растоптать и утопить в крови её участников в Иловайске, Широкино, Дебальцево, Донецком аэропорту...

Нет, Путин не хочет нас всех убить.

Он хочет нас унизить...

И если бы Майдан дрогнул, то Янукович вот так сидел бы перед Соловьевым в 2014-м.

И никаких досрочных выборов бы не было в декабре 2014-го. Все было бы как сейчас в Беларуси....