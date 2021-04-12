Рада из-за обострения на Донбассе хочет заслушать Хомчака в закрытом режиме

Антонина Карташева Политика 13:16, 12.04.2021 Обновлено: 13:34, 12.04.2021

Народные депутаты фракции "Голос" инициировали сбор подписей для приглашения в Верховную Раду для выступления главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

Об этом OBOZREVATEL сообщил председатель фракции Ярослав Железняк. На какую дату планируют пригласить его в Раду неизвестно.

"Час назад получил письма. Будем собирать подписи. Хотим заслушать о ситуации на востоке Украины", – сказал Железняк.

В "Слуге народа" добавили, что возможное выступление Хомчака в закрытом режиме в ВР обсуждалось уже давно на встрече глав фракций. Ожидается, что сбор подписей активизируется в сессионном зале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Верховная Рада будет работать неделю в пленарном режиме. Во вторник, 13 апреля, запланировано внеочередное заседание. Кроме того, нардепы собирают подписи для проведения внеочередного заседания ВР в четверг, 15 апреля.

  • Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что Украина не планирует наступление на неподконтрольные территории Донбасса.

  • За минувшие сутки, 11 апреля, российско-оккупационные войска трижды обстреляли украинские позиции в зоне ООС на Донбассе. Все обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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