Рада должна формировать повестку дня по вопросам, которые волнуют общество, а не 'Слугу народа', – Порошенко

Повестка дня Верховной Рады Украины должна формироваться по вопросам, которые волнуют людей, а не по вопросам, которые лоббируют представители партии "Слуга народа". В нее должен быть включен законопроект №6006, инициированный "Европейской солидарностью".

Об этом в понедельник, 20 сентября, во время согласительного совета заявил пятый президент, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко. Как известно, политсила предлагает за счет средств МВФ выплатить в ноябре 13-ю пенсию, увеличить финансирование субсидий, погасить долги военным, запланировать финансирование врачей и поддержку общин.

По мнению Порошенко, "Слуга народа" имеет свою повестку дня, а украинский народ – свою.

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"Вы пытаетесь отвлечь внимание общества. Что вы там предлагали – на латиницу перейти? Государство "Украина" переименовать, новый герб нарисовать? В то время, когда люди думают, где дрова купить. Каким образом им субсидии покрыть, потому что "рвет" семейный бюджет. Я только что вернулся из Черкасс, позавчера был в Днепре. Сельские врачи 2 месяца не получают заработную плату и не выезжают на вызовы", – отмечает Порошенко.

Он напомнил, что кроме того, армия имеет 1,5 млрд грн задолженность по выплатам денежного обеспечения.

"Мы требуем, чтобы были решены вопросы жилищных субсидий гражданам – 20 млрд грн за счет средств МВФ, которые подарили Украине. Тринадцатой пенсии – 23 млрд грн. Возврат долгов военным, возврата долгов медикам и защиты от ковида. И вопрос децентрализации. Оставьте общины в покое. Прекратите их грабить", – подчеркнул Порошенко.

Он также рассказал, что ВСК по "вагнеровцам" пытались создать из людей, которые имеют конфликт интересов.

"Еще одна позиция – этот вопрос комиссии по "вагнеровцам". Вы пытались создать ее из людей, которые имеют конфликт интересов, а сегодня была грубая попытка не допустить народных депутатов на парламентское заседание. Это по-вашему демократия?" – говорит Порошенко.

"Нам нужно формировать повестку дня по вопросам, которые волнуют общество, а не по вопросам, которые волнуют только "слуг народа". Ключевая задача для нашей страны – это соответствие Копенгагенским критериям. А это – демократия, верховенство права, защита прав человека, защита СМИ. Ни о чем из этого вы не заботитесь и таким образом вы тянете страну обратно в Россию", – подчеркнул Порошенко.