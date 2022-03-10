Путинская армия заминировала тело мэра Гостомеля после его убийства

В четверг, 10 марта, стало известно, что тело убитого главы Гостомельского поселкового совета Юрия Прилипко после расстрела заминировали российские военные. Об этом сообщило интернет-издание "Слідство.Інфо".

Журналисты информагентства получили эту информацию от Ростислава Скуратовского, советника убитого председателя. Убрать тело погибшего, чтобы потом похоронить, пришел местный священник отец Петр. По словам Скуратовского, когда батюшка подошел к убитому, его остановил российский оккупант и сказал не подходить: "Россиянин снял с тела растяжки, проводки какие-то и только потом помог погрузить тело на тачку".

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Эти данные подтвердила дочь убитого – Надежда – и рассказала, как именно убили ее отца: "Они (отец и еще четыре человека) ехали в машине по центральной улице Гостомеля, когда навстречу выехала колонна вражеской техники и начала обстреливать гражданскую машину... Отца и еще двоих ребят расстреляли, а двоим удалось спастись". По словам Надежды, батюшка и ей сообщил, что сначала российский оккупант снял растяжки и провода, а потом отдал тело убитого.

Следует отметить, что журналистам из "Слідства.Інфо" не удалось пообщаться со священником, поскольку с ним отсутствует связь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 7 марта российские оккупанты застрелили Юрия Прилипко. Об этом сообщается на Facebook-странице поселкового совета Гостомеля. Он погиб, когда раздавал людям еду и лекарства.

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