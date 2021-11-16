Путин ускоряет ползучую аннексию оккупированных территорий Донбасса – Порошенко призвал к жестким санкциям
Подписанный 15 ноября указ Путина о так называемой гуманитарной поддержке оккупированным Россией отдельным районам Донецкой и Луганской областей является издевательством и пощечиной всех тех, кто искренне искал мирного урегулирования, – убежден пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он считает это вызовом для Украины и всего коллективного Запада.
"Путинский режим не знает границ", – отмечает Порошенко в Facebook.
"Совершенно очевидно, что Путин на этом останавливаться не собирается. Белорусскими маневрами он отвлекает внимание. Непродолжением мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на двух российских пограничных пунктах и из-за блокирования СММ ОБСЕ он стремится избавиться от лишних глаз. Концентрацией своих войск на украинском направлении он угрожает не только Украине. Он очерчивает новые красные линии для Запада: если раньше это касалось членства Украины в НАТО, то сегодня уже привлечение НАТО в Украину", – замечает пятый Президент.
"Своим преступным указом Путин фиксирует новые границы российской гибридной агрессии. Кремль ускоряет сценарий ползучей аннексии оккупированных территорий Донбасса. Нагло показывает, что ему не нужно мирное урегулирование – только полная капитуляция Украины и Запада", – отмечает Порошенко.
Ответ мира должен быть адекватным существующим вызовам, убежден лидер "Европейской Солидарности".
"Сейчас время для усиленного международного присутствия и в Украине наших союзников. Самое время для увеличения цены за российскую дерзость новыми санкциями. Именно в этом контексте искренне приветствую решительность позиции Берлина и Парижа, четко предупредивших Москву о "серьезных последствиях", в случае новых попыток взорвать территориальную целостность Украины. Ожидаю, что этот пример продолжат другие наши партнеры. Самое время для остановки сертификации "Северного потока-2". Важно, что и Украину присоединили к этому процессу", – констатирует Порошенко.
"Должны требовать не только отмены этого указа, но и возвращения захваченных Россией предприятий, отмены российской рублевой зоны, отмены решений о паспортизации", – призывает пятый Президент.
"Следует понимать, что под гуманитарной риторикой торчат уши ползучего экономического аншлюса украинского Донбасса. Пока власти медлили с признанием предупреждений партнеров о российских маневрах на границе, Москва все глубже запускает свои щупальца в украинский суверенитет", – предостерегает Петр Порошенко.
"Путин сам не остановится. Остановить его должны мы, скоординированно и вместе с проукраинской международной коалицией!", – резюмирует Порошенко.