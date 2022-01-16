Если кто-то думает, что Россия собирает сливки от роста цен на газ, который она стимулировала искусственным энергетическим шантажом, то смею вас в этом разуверить.

Россия спровоцировала кризис как приостановкой закачки газа в контролируемые "Газпромом" ПХГ в Германии, Австрии и Нидерландах, так и не желанием заключать краткосрочных и среднесрочных контрактов, при этом выполняя обязательства только по долгосрочным. Цена этих контрактов фиксированная и составляет в среднем $250 за 1 тыс. кубометров. Не $1,5 тыс, не $1 тыс. и даже не $500, а $250 за 1 тыс. кубометров газа. То есть Россия выполняет сейчас поставки исключительно по старой цене.

Видео дня

Напомню, что в 2013 Россия поставляла газ в Европу по $340-$345, а в 2014 по $317-$320. Собственно вот такая сверхприбыль "гроссмейстера".

И про ложь Путина с наращиванием поставок газа в ЕС. Напомню, что 27.10.2021 он отдал распоряжение с 8.11.2021 наращивать поставки газа в Европу.

Вашему вниманию объемы поставок за ноябрь 2021 и первые 11 дней января 2022. "Наращивание" на лицо!

И, кстати, просто для сравнения, тот же отчётный период поставок газа за январь 2020 и 2021.