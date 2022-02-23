Да. Я думаю, что Путин по-прежнему считает, что понтами дожмет Запад. Он сам не хочет начинать настоящую войну. Он все еще думает, вот сейчас еще подниму градус - и они "склеются".

Вот он признал "ДНР-ЛНР". Смотрит реакцию: экспресс анализ показывает - хавают. Их реакция - сдержанная, без излишеств.

Тогда он принимает решение ввести войска. Опять что-то бормочут про статус-кво. Типа, уже восемь лет так. Но тоже прогноз для него - умеренно благоприятный.

Тогда он говорит, что признал "ДНР-ЛНР" в административных границах 2014 года! О! Тут пошли санкции, отмена встречи Лаврова и Блинкена и т.д.

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Тогда он на этом останавливается. Дает паузу и смотрит, что будет дальше. Пока больше лягушку не нагревает.

Пусть лягушка привыкнет. Потом, через какое-то время продолжит нагревать. А пока "отморозится" и затихнет "в засаде".

Я понимаю, что в какой-то момент ходов (кроме как начинать уже реально воевать) - не останется. И вот тогда будет момент истины.

Но пока, мне кажется, он все еще думает, что дожмет Запад и получит полное удовлетворение своего ультиматума по гарантиям безопасности.

Вопрос лишь в том, какие ходы еще у него есть в запасе? Фантазия у него, судя по его действиям, богатая. (Вспоминается Солженицын, который описывая пыточную изобретательность чекистов, восклицал: "Сколько в этом сытой фантазии!")

Да, у них богатая фантазия. Но не бесконечная. Что-то мне подсказывает, что невоенные ходы скоро кончатся. Вот тогда и станет ясно какие у кого яйца.

Тут ведь что важно понять: альтернативой войне является удовлетворение его ультиматума. Нет третьего пути. Либо - либо.

И воевать будет Украина. Это для Запада тяжелый выбор. Тяжелый, потому, что отказывать в удовлетворении ультиматума будет Запад, а воевать - Украина.

Украину Путин взял в заложники. Приставил нож к горлу и говорит: дайте мне гарантии безопасности, а то я ее зарежу!

И Запад должен сказать: режь. И иди на х...й со своим ультиматумом. А уж зарежет он после этого или нет - как получится. Тут все будет зависеть от самих украинцев.

Только они про себя знают, смогут они сопротивляться или нет. Хотя насколько Запад им готов помочь в этом сопротивлении, тоже большой вопрос...

Я бы на месте Украины особо на эту помощь не рассчитывал. Будет - хорошо. Нет - сами разберемся. Много раз Давид побивал Голиафа. И Вьетнам бил США, и Израиль (не раз) - коалицию арабов, и Афганистан - СССР с Америкой. И, кстати, Чечня Россию. Чего уж там, не будет сбрасывать со счетов и этот эпизод...