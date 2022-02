Смотрел в прямом эфире брифинг Путина.

"Россия признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые обозначены в их конституциях".

"Рассчитываем, что все спорные вопросы по границе ДНР и ЛНР будут разрешены путем переговоров, сейчас это невозможно".

Разъясняю от себя – это шантаж, угрозой наступления на Донбассе.

"Долгосрочное урегулирование ситуации на Украине зависит от признания волеизъявления людей, живущих в Севастополе и в Крыму". — Путин

А это шантаж Украины и Запада по вопросу снятия санкций за оккупацию Крыма и намёк на его юридическое признание.

Также он хочет демилитаризации Украины. Хочет чтобы Запад перестал поставлять оружие в Украину.

Этого не будет!

Фактически это публичный ультиматум Украине и Западу.

Вывод: другого пути у нас, кроме как сопротивляться всеми способами – нет!

Уважаемые Западные союзники, ну что, будем наконец действовать?

Или будем ждать, когда Путин заявит, что ему мало Украины и он хочет восстановить Варшавский договор и разместить ракеты на Кубе?

I'm watching Putin's briefing live.

"Russia has recognized the DPR and LPR within the boundaries set out in their constitutions."

“We expect that all disputes on the border of the DPR and LPR are resolved by transfer, now this is impossible.”

I explain from myself - this is blackmail, an initiative in the Donbass.

"A long-term settlement of the situation in Ukraine depends on the recognition of the will of the people living in Sevastopol and Crimea." — Putin

And this is blackmailing Ukraine and arrest for detention for the occupation of Crimea and a hint of his Western legal arrival.

He also wants the demilitarization of Ukraine. He wants the West to stop supplying weapons to Ukraine.

It will not happen !

this is a public ultimatum to Ukraine and the West.

Conclusion: we have no other ways, except to resist all the ways we have!

Dear Western allies, are we finally going to act?

Or will we wait until Putin declares that it is not enough for him and he wants to restore the Warsaw Pact and link the missiles to Cuba?