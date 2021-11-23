Путин поймал кураж, поднимает ставки и может атаковать: блиц-интервью с Климкиным

Концентрация войск на украинско-российской границе в настоящее время является неординарной ситуацией. На фоне последних внешнеполитических побед глава страны-агрессора Владимир Путин может прибегнуть к масштабным провокациям.

Это не повод для паники, поскольку блицкриг Кремля невозможен. Впрочем, наша армия должна быть готова к отражению атак, а западные партнеры – к введению адских санкций против оккупанта.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. Далее приводим его прямую речь (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой публикации).

Американцы очень обеспокоены сегодняшней обстановкой вокруг наших границ. И знаете почему?

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Сегодняшняя ситуация отличается от ситуации весной. Мы знаем, что на наших границах, по разным подсчетам, от 90 до 112 тысяч российских военных по всему полупериметру – оккупированный Крым, Россия и Беларусь. Там же над Беларусью летают стратегические бомбардировщики.

Ситуация отличается тем, что, первое – налицо неординарная, необычная активность российской разведки и российского спецназа. Во время учений они отрабатывают возможность ограниченных десантов. Это значит, если там будет дестабилизация, мы дескать ее поддержим по своим гибридным планам.

Второе – все военные аналитики, в частности британские, американские, говорят, что Путин будет готов примерно через два месяца к масштабным провокациям.

Не нужно паниковать. Это не о том, что до Киева кто-нибудь дойдет. Но это о том, что Путин теоретически может атаковать. Теоретически. Если мы ему позволим по нескольким направлениям.

Я очень надеюсь, что мы не позволим, что правильно выстроим и Вооруженные Силы, и Нацгвардию, и территориальную оборону. Она пока на бумаге, но это очень важная история.

Путин создал энергетический кризис в Европе, создал миграционный кризис, сбивает спутники. Теперь в космосе летают десятки тысяч обломков. Это просто оружие – ты не знаешь, летишь ли ты через космическую шрапнель или нет. Боснию тоже дестабилизируют, Кавказ тоже.

Поэтому Путин поймал кураж, поймал геополитическую игру.

Конечно, ему не дадут сыграть. Есть американцы, есть Европейский Союз, хотя ЕС полупарализован этим газом, но, надеюсь, оправится.

Будет встреча онлайн между Байденом и Путиным. Помните, Байден поставил Путину условия. Путин также выдвигал условия, поэтому будет интересно посмотреть, чем это все закончится.

В 2014 году Запад не верил в намерения Путина. Должен сказать, что и сейчас Европейский Союз как-то по касательной относился к тому, что делал Путин.

Давайте вернемся в июль. Многие из моих знакомых говорили: слушай, Павел, он хочет только запустить "Северный поток-2". Но чего он теперь хочет? Посадить Европу на газовую иглу понятийных долгосрочных контрактов и свою бензоколонку в этой зеленой перезагрузке держать еще 10-15 лет.

Но американцы сейчас работают на опережение, и это меня очень радует. Они обсуждают с европейцами пакет, который я бы назвал пакетом сдерживания. То есть, какие меры будут, если Путин пойдет вперед.

Адские санкции или не адские – для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет. Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? Я на сегодня сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают.

Будут ли они реализованы, по-моему, зависит от разговора Байден – Путин и от развития ситуации у нас.

Дестабилизация начинается с отключения электроэнергии, с каких-либо нападений, с беспорядков. Думаю, именно по этому пути будет идти Путин. Если он посмотрит, что внутренняя дестабилизация доступна, тогда он ограниченно задействует и вооруженные силы. Поскольку массированное вторжение очень сложно продать.

Это может быть операция с юга. Мы видели, как в оккупированном Крыму проходят маневры по высадке десанта. Туда перебросили новую технику. Мы видим, что движения вокруг нашей границы пока ограничены. Они недостаточны для большого вторжения. Но оружие вокруг наших границ остается. А в современных условиях личный состав можно перебросить за полсуток.

Блицкриг невозможен. Блицкриг против нас Путин никогда не выиграет, поскольку люди снова пойдут воевать за страну. Если у него нет мозгов в голове, конечно, может пойти. Но он прекрасно понимает, что есть сотни тысяч людей, готовых вернуться на фронт. Есть миллионы волонтеров, которые помогут. Люди будут бороться за каждый клочок своей земли.

У Путина ставки выросли. И так же выросли его ставки в геополитической игре вокруг нас. Он видит, что есть энергетический кризис, он может создать миграционные угрозы, военные угрозы. Так почему это не время поднимать ставки?

Но его блеф и поднятие ставок в большинстве случаев не сработали. В случае Украины – сто процентов. Вы помните 2014 год. Он же хотел уйти далеко вперед и почти был уверен. Но все эти прокачки ситуации ему ничего реально не дали.

Но мы сами должны быть готовы. И наши партнеры должны сказать Путину: "Вот здесь красные линии, если пойдешь – этот пакет сдерживания заработает не так, как раньше".