Путин признал "ЛДНР". И сделал огромный подарок Украине. Путин снял Украины с крючка минских соглашений. Фактически, бросив попытки впихнуть свои раковые опухоли в тело Украины и управлять нами через них. Путин лишь формализировал то, что давно существовало по факту.

Теперь Путин отказался от Украины полностью. И вчерашняя речь, ее безумная риторика, все это лишь прощание аббьюзера со своей жертвой. Которую он не может удержать. Все эти метания слюной лишь констатация факта, что Украина для Путина теперь - предавшая его шлюха империализма, а не родная кровушка. Это прощание. Прощание того, кто не может себе позволить проститься по другому. Но и не в силах удержать. Теперь Украина надолго становится официальной страной врагом, хуже Польши и Прибалтики.

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Что это меняет для нас? Ничего! Мы давно уже поняли, кем для нас является Россия. И то, что теперь озвучено в слух, ничего не меняет по сути.

Почему Путин сделал подарок? Почему отпустил не любя? Ведь меньше всего Путин склонен делать нам подарки. Просто у него не было выбора. Просто это был единственный путь сохранить лицо для диктатора, который не имеет право показать слабость внутри страны.

Что произошло? Путин поднял ставки. Путин выдвинул ультиматум Западу. И Путин проиграл. Запад оказался не старым и дряблым, как расчитывал Путин. Запад, а прежде всего Вашингтон и Лондон, ответили из всех оружий. Поднял ставки, опрокинул стол и показал Путину, что в эту игру можно играть в двоем. И тут оказалось, что король то голый.

Запад послал Путина. Информационная стратегия Запада, которую, к сожалению, так и не поняли многие наши деятели, оказалась очень эффективной. Теперь на Путине навсегда клеймо агрессора. Даже рыхлая Европа объединена. Долгосрочный тренд на изоляцию запущен. И вместо мирового лидера и передела мира остается лишь ползти на коленках к Китаю и предлагать себя в качестве сырьевого придатка.

Но признать это в России Путин права не имеет. Тут он должен показать силу. Он не имеет права дать понять, что испугался санкций. И Запад оставляет ему заднюю дверь. Для выхода. И путин на коленках коряво сляпал эскалацию последних дней. Туда сюда возил пару тысяч человек в рамках массовой эвакуации, взрывал сараи, записывал дешевые видео. После чего для внутренней аудитории показал силу. Уделал этих американцев. Спас братский народ. Ай молодец.

Но мы то понимаем, что имеем дело просто с испуганным диктатором, который даже совет безопасности, на котором он должен принять "сильное" решение сидит на безопасном расстоянии от подчиненных, у которых тоже от страха дрожат коленки. Образ сильного диктатора, окруженного только прислужниками, явлен стране.

Может ли в такой ситуации Путин начать третью мировую? С какой стати? Может ли пойти дальше на Мариуполь под предлогом, что украинская армия все еще стреляет? Путин может все, в его голове та еще каша, и теоретически он мог бы признать ЛДНР в других границах. Чтобы оставить зазор для будущего давления. Но это не значит, что туда ринется именно российская армия. Он воюет гибридно. А риторика? Ну так а что еще он мог говорить, являя силу глубинному народу?

А так, ограниченное решение за которым естественным образом последуют ограниченные санкции. Запад ведь тоже все понимает….

Пока это выглядит как лучший сценарий для Украины. Который обеспечили наши военные и наши союзники. И те и другие показали цену, которую предстоит заплатить Путину. А он оказался неплатежеспособен.

Конец ли это нашей истории? Конечно нет. Заканчивается лишь одна глава в книге нашей борьбы за независимость. Но заканчивается на мажорной ноте.