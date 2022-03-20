Путин никогда не был ни воином, ни дипломатом. Воспитанник питерской подворотни, знающий толк в подножках и ударах исподтишка, под руководством криминального авторитета отшлифовавший свои навыки на татами, всю последующую жизнь, независимо от занимаемых постов, оставался "рыцарем" плаща и кинжала.

Он не случайно назвал действия в отношении Украины спецоперацией.

Все годы подрывной кампании по уничтожению украинской государственности длилась многосферная многовекторная активная разведывательная операция, начавшаяся, кстати, задолго до февраля 2014 года. В ней в разные периоды в определенной пропорции сочетались военный, экономический, дипломатический, энергетический, информационный, культурный, внутриполитический и другие агрессивные компоненты.

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Стратегическая цель путина неизменна – уничтожение украинского государства и подчинение кремлю его территории и остатков народа.

Тактические же решения, определяющие направленность основных усилий, как и ранее, зависят от текущей оценки перспективности тех или иных действий.

В этих своих оценках гебешный подполковник путин ошибался не раз.

Но и мы ошибались и часто недооценивали многие факторы или опаздывали с решениями и действиями.

Так и сейчас превалирующим во власти стал взгляд на происходящее, как на широкомасштабный военный конфликт, который может быть завершен за столом переговоров.

Эта идея совершенно не учитывает, что с самого детства и до сих пор доминирующей мотивацией путина остается чувство страха, звериная ненависть и просто запредельное желание мести по отношению ко всем, кто его обидел. Это в равной степени касается жителей русскоязычных городов Украины, не оправдавших его надежд, или президента Зеленского, человека, который больше не шутит.

Не оценивая в этом материале "переговорные позиции" сторон, хочу еще раз обратить внимание на то, что у путина в левой руке всегда находится стилет. И тот, кто думает, что сможет с ним договориться, в самый неожиданный момент получит удар в грудь.

Путин санкционировал "переговоры" не для "спасения лица" в условиях провала военного сценария окончательного решения украинского вопроса. Это всего лишь перенос центра тяжести на план "Б" по разрушению нашей страны.

Цель потенциального "мирного соглашения" ничем не отличается от цели печально известных минских договоренностей – создание условий для острого внутриукраинского конфликта с последующей сменой власти или расколом Украины. Никакие другие варианты его не удовлетворят.

Конечно, каждая война заканчивается за столом переговоров. Закончится и эта, но лишь тогда, когда путину за этим столом уже не будет места.