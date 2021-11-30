Путин не признает независимость Украины, Россия остается 'острой угрозой', – глава MI6

Президент России Владимир Путин публично очертил свою позицию в отношении Украины: он не признает соседнюю страну суверенным и независимым государством. Поэтому ни украинскому руководству, ни международным партнерам нельзя обесценивать вероятность угрозы военного вторжения.

Об этом рассказал глава Британской разведывательной службы МИ-6 Ричард Мур, передает ВВС. Европейские партнеры регулярно отслеживают ситуацию на востоке Украины и оценивают вероятность опасности для ее территориальной целостности.

"Мы не пытаемся как-то давить на Россию, не мешаем ей отстаивать ее национальные и политические интересы. Но мы должны давать Москве сигналы о высокой цене, которой ей придется заплатить в случае повторения событий 2014 года, когда РФ оккупировала украинский Крым и обеспечила вооруженный конфликт на Донбассе", – указал Мур.

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Также руководитель МИ-6 отметил, что последнее увеличение военного присутствия на границе с Украиной не осталось незамеченным для его ведомства Британии и силовых структур других стран. Этот факт только подчеркивает, что Россия остается острой угрозой для Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин указал, что любая угроза со стороны НАТО, которое тренирует свои войска в подозрительной близости от России, не будет оставаться без реакции от Минобороны РФ.