За вчера несколько звонков и месседжей с разных концов света: как вы там? Все спокойно?

Да, все спокойно. Атмосфера неприятная, но паники нет. Ни у меня, ни у моих друзей.

Никто никуда не бежит, никто семьи не эвакуирует, никто документы не жжет...

До линии разделения 200 км.

И в 14 году было столько же.

Только в 14 году у нас была совсем другая армия, вооружение и понимание происходящего. И как-то пережили...

Второе.

Любое действие должно иметь смысл.

Очень не симпатичен мне Путин, но он кто угодно, только не дурак.

Видео дня

И украденный Крым в 2014 был внезапным, но просчитанным по последствиям ударом. И война на Донбассе устраивалась не с кондачка.

Ничего более бессмысленного, чем влететь в боевые действия в Украине для РФ и быть не может.

Гарантированное кровопролитие с совершенно непредсказуемым исходом и такой же неминуемый гарантированный и многолетний конфликт с Западом.

Вот понадувать щеки, поиграть мускулами - самое то. Карибский кризис без Карибского кризиса. Мюнхен без Мюнхена. Глянем у кого яйца крепче, больше и блестят?

Не будет войны - не будет последствий, а репутация крутого пацана явно Путину приятна. Ведь понятно, что НАТО в границы 1997 года не отойдет! Но он же потребовал!

В общем, если кому интересно мое мнение:

Keep calm & carry arms.

Бояться не надо, но надо быть готовыми

Ко всему и всегда.

Мы не переедем. Соседей не поменяем. А жить надо...

Так давайте жить. Кризис потому и называется кризисом, что обязательно проходит.

Если не проходит, то это называется не кризис, а пиз..ц.