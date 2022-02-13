Путин не дурак: бояться не надо, но надо быть готовыми
За вчера несколько звонков и месседжей с разных концов света: как вы там? Все спокойно?
Да, все спокойно. Атмосфера неприятная, но паники нет. Ни у меня, ни у моих друзей.
Никто никуда не бежит, никто семьи не эвакуирует, никто документы не жжет...
До линии разделения 200 км.
И в 14 году было столько же.
Только в 14 году у нас была совсем другая армия, вооружение и понимание происходящего. И как-то пережили...
Второе.
Любое действие должно иметь смысл.
Очень не симпатичен мне Путин, но он кто угодно, только не дурак.
И украденный Крым в 2014 был внезапным, но просчитанным по последствиям ударом. И война на Донбассе устраивалась не с кондачка.
Ничего более бессмысленного, чем влететь в боевые действия в Украине для РФ и быть не может.
Гарантированное кровопролитие с совершенно непредсказуемым исходом и такой же неминуемый гарантированный и многолетний конфликт с Западом.
Вот понадувать щеки, поиграть мускулами - самое то. Карибский кризис без Карибского кризиса. Мюнхен без Мюнхена. Глянем у кого яйца крепче, больше и блестят?
Не будет войны - не будет последствий, а репутация крутого пацана явно Путину приятна. Ведь понятно, что НАТО в границы 1997 года не отойдет! Но он же потребовал!
В общем, если кому интересно мое мнение:
Keep calm & carry arms.
Бояться не надо, но надо быть готовыми
Ко всему и всегда.
Мы не переедем. Соседей не поменяем. А жить надо...
Так давайте жить. Кризис потому и называется кризисом, что обязательно проходит.
Если не проходит, то это называется не кризис, а пиз..ц.
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