Путин хочет заблокировать выезд россиян из оккупированного Крыма – разведка

Президент РФ Владимир Путин готовится заблокировать выезд россиян из оккупированного Крыма. Таким образом Кремль якобы будет бороться с украинскими диверсантами и предотвращать возможные "террористические атаки".

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны. Там отметили, что реальной причиной закрытия полуострова является попытка отреагировать на панические настроения среди граждан и остановить поток беглецов.

"После февральского вторжения российской армии в Украину наметилась тенденция к оттоку российских граждан из Крыма. При этом в первых рядах "беглецов" члены семей российских офицеров, правоохранителей и представителей оккупационной администрации Севастополя. Они срочно продают недвижимость, изменяют регистрацию местожительства, выводят с полуострова бизнес и активы", – сказано в сообщении.

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В разведке подчеркнули, что ограничение выезда из Крыма означает, что Путин фактически удерживает в заложниках 600 тысяч российских граждан, незаконно находящихся на территории полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты захватили все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, а с 27 февраля разрушили временную дамбу и начали незаконно поставлять воду в Крым. Такими действиями захватчики уже нанесли ущерб на 620 млн грн.

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