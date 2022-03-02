Путин действует иррационально: в США поставили за цель получить данные о ментальном состоянии главы Кремля

Разведывательное сообщество США поставило за цель получить данные о ментальном состоянии президента России Владимира Путина. Поскольку это может помочь понять, насколько его психическое здоровье влияет на войну в Украине.

Об этом сообщает американский телеканал CNN. Такое решение было принято после того, как давние наблюдатели за Путиным публично предположили, что его поведение становится все более неустойчивым и иррациональным.

С тех пор, как в прошлую среду он начал открытое вторжение России в Украину, высокопоставленные официальные лица США обратились к разведывательным службам с просьбой собрать любую новую информацию о том, как поживает российский лидер и как на его мышление повлияла неожиданно сплоченная и жесткая реакция со стороны европейских соседей и союзников по всему миру.

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Американское разведывательное сообщество потратило десятилетия на сбор данных о бывшем офицере КГБ, который фактически правил Россией с 1999 года. Но, хотя Соединенные Штаты обладают огромными институциональными знаниями об этом человеке, у них, как известно, плохое представление о том, как он принимает повседневные решения. Кремль остается тем, что сотрудники разведки называют "сложной мишенью" — туда невероятно трудно проникнуть с помощью традиционного шпионажа.

По словам одного американского чиновника, не было никаких новых комплексных оценок, указывающих на конкретные изменения в общем состоянии здоровья Путина. И официальные лица опасаются, что стратегия Путина вполне может заключаться в проецировании нестабильности в попытке заставить США и их союзников дать ему то, что он хочет, опасаясь, что он может сделать хуже.

Но внезапный всплеск интереса отражает мнение некоторых представителей разведки о том, что решение Путина в Украине было нехарактерным — возможно, на это повлияла длительная изоляция во время пандемии COVID-19.

"Все, что есть у США, [находится] в области предположений, потому что решения и заявления Путина кажутся бессмысленными", — сказал один источник, знакомый с недавними отчетами разведки по этой теме.

"В течение многих лет, десятилетий Путин действовал по довольно специфическому шаблону", - добавил он.

По словам присутствовавшего депутата, на секретном брифинге для законодателей в понедельник вечером директор национальной разведки Аврил Хейнс заявила, что разведывательное сообщество США плохо разбирается в душевном состоянии Путина.

Разведывательное сообщество подготовило множество необработанных разведывательных отчетов из источников по мере поступления информации о войне. В одном из таких отчетов, разосланном более чем дюжине агентств, цитируется источник, который сообщил, что поведение Путина стало "крайне тревожным и непредсказуемым" всего за последние два дня.

Эта информация поступила в ФБР из вторых рук от источника, который разговаривал с другим, неизвестным источником "с превосходным доступом". Этот человек в прошлом предоставлял информацию, которую спецслужбы смогли подтвердить независимо.

Источник отметил, что Путин "выразил крайний гнев" по​​поводу западных санкций, введенных в ответ на его нападение на Украину, и "чувствовал, что санкции привели к эскалации ситуации быстрее, чем он ожидал, и вышли за рамки того, что он считал уместным". Но какие именно санкции так взбесили Путина, неизвестно.

Спекуляции о психическом здоровье Путина начались после того, как в четверг он выступил с речью, в которой изложил искаженную ревизионистскую историю, призванную оправдать его вмешательство в дела Украины.

Для некоторых смелость путинского решения о вторжении, а также его подразумеваемая угроза применения ядерного оружия — это разрыв с тщательно рассчитанными и гораздо более ограниченными военными кампаниями, которые он проводил в прошлом. Видеокадры, на которых российский президент сидит в десятках футов от своих старших военных советников во время совещаний и радостно ругает одного из них по телевидению, только подчеркивают образ изолированного лидера, действующего в одиночку.

Кроме того, распространение достоверной информации о войне России в Украине также было крайне ограниченным даже в высших слоях общества .Например, согласно отчету, многие люди и лица с хорошими связями, у которых есть средства для того, чтобы покинуть Россию до закрытия аэропортов и границ, остались в стране, что позволяет предположить, что они не знали о закрытии заранее.

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