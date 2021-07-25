Пушилин станет 'единороссом', но в Госдуму его не пустят, – Курносова

Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин может стать членом партии президента РФ "Единая Россия" и возглавить ее филиал в этой "республике". Но стать депутатом Госдумы он вряд ли сможет.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказала российская оппозиционер Ольга Курносова. Риторика Пушилина о пересмотре границ Украины и возвращении в состав "империи" морально устарела, добавила она.

Курносова пояснила, почему оккупированный Донбасс может принять участие в выборах в российскую Госдуму под эгидой партии президента РФ Владимира Путина – партии "Единая Россия".

"Тех, кто успел получить российское гражданство из непризнанных республик сначала пытался окучивать Захар Прилепин, который объединился с партией "Справедливая Россия". Но "Единая Россия" резко обошла их на повороте. Думаю, эти 600 тысяч голосов под себя заберет "Единая Россия", – заметила оппозиционер.

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В этом контексте она добавила, что Пушилин имеет российское гражданство, и формально имеет основания для вступления в "Единую Россию". Но перспективы того, что террорист станет депутатом Госдумы, она оценила как туманные.

"Все списки уже утверждены. Если он туда не вошел, то извините, поздно пить "Боржоми", – сказала Курносова.

Поскольку "ДНР" и "ЛНР" не являются территорией Российской Федерации, "они будут голосовать либо в приграничных областях, например, в Ростовской, либо по интернету", – предположила она.

Оппозиционер также прокомментировала слова Пушилина о необходимости пересмотра границ Украины в контексте статьи Путина о русских и украинцах.

"Обращаться к тому, как строились империи в XVII-XVII веке, по меньшей мере, странно. Что вспоминать, какие у нас были взаимоотношения, когда и куда кто входил. Это дела давно минувших дней. Может быть, Кремлю хотелось бы себя видеть империей, но время другое. Искусственно пытаться возродить ее – это идти против истории", – подчеркнула она.

Как писал OBOZREVATEL, Пушилин заявил о якобы существующей проблеме жителей ряда русскоязычных регионов Украины, которые не могут говорить по-русски. Он также сказал о намерении стать членом партии "Единая Россия".