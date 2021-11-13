Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов и министр внутренних дел Денис Монастырский исключили возможность применения украинскими военными огня на поражение в случае прорыва украинской границы мигрантами. Министр сообщил о проведении на границе с Беларусью учений сил территориальной обороны. При этом усиливать границу будут не только эти подразделения, но и дополнительные части пограничных войск, Национальной гвардии и полиции.

Это решение было принято на специальном заседании СНБО, посвященном миграционному кризису. И само заседание, и заявления украинских чиновников, и то, что на границу с Беларусью уже направлено дополнительно 8,5 тысячи военных, пограничников, нацгвардейцев и полицейских свидетельствует об особой обеспокоенности в Киеве. Хотя казалось бы, откуда возникло это беспокойство? Ведь мигранты, которых свозят в Беларусь при содействии руководства этой страны, стремятся попасть в Европейский союз, а вовсе не в Украину.

Видео дня

Однако наблюдатели в Киеве отмечают, что первоначальный план Александра Лукашенко, стремившегося дестабилизировать ситуацию в Польше и Литве с помощью миграционного кризиса, пока что не срабатывает. Польским и литовским пограничникам удается не допустить проникновения в эти страны большого количества людей – и мигранты остаются на территории Беларуси. А это уже отнюдь не в интересах самого Лукашенко.

И тут может появиться желание "наказать" еще одну страну, которая осудила репрессии белорусского режима против участников массовых протестов в Беларуси и не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Тем более что перенаправление миграционного потока к украинским границам может отвечать не только и не столько белорусским, сколько российским интересам, стать еще одним элементом дестабилизации Украины – наряду с настоящей энергетической войной и увеличением присутствия российских войск на границе с Украиной. Теперь еще, кстати, и с белорусской стороны: когда Лукашенко говорил о необходимости задействовать российскую стратегическую авиацию на границе, он упомянул не только границу со странами Европейского союза, но и границу с Украиной.

Украинское руководство в случае перенаправления миграционных потоков оказывается в непростой ситуации. Удастся ли украинским силовикам "держать границу" так же эффективно, как это делают их польские и литовские коллеги? А если придется согласиться с тем, что в Украину прибудет большое количество мигрантов, не приведет ли это к еще большему социальному и политическому кризису в стране?

И не будет ли подготовлена Москвой и Минском провокация на границе Беларуси и Украины, которая позволит затем обвинить Киев в "нападении" на Беларусь и подрыве безопасности страны, которая, как известно, является частью Союзного государства и членом ОДКБ? И конечно, защита суверенитета этой страны может стать для Кремля "делом чести" и примером исполнения союзнических обязательств.

В связи с этим стоит заметить, что когда первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский комментировал информацию о возможном нападении России на Украину, он опроверг саму возможность такого нападения, если только "нас не спровоцирует Украина или кто-то еще".

Организовать провокацию на границе, обстрелять белорусскую заставу и потом обвинить в этом украинских силовиков – самая простая спецоперация, именно так Сталин действовал перед нападением на Финляндию, а Гитлер – на Польшу. Именно поэтому Украине действительно есть чего опасаться.