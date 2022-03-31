Глава МИД Турции назвал вопросы, которые сняли с повестки переговоров Украины и РФ в Стамбуле

Во вторник, 29 марта, делегации Украины и России провели в турецком Стамбуле первые за несколько недель переговоры о завершении войны. После них министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что некоторые вопросы стороны больше не обсуждают – о языке и демилитаризации.

Об этом написали в турецком издании "Hürriyet". "Мы видим, что некоторые вопросы больше не обсуждаются. Украина говорит, что будет проводить беспристрастную политику, но и заявила, что для этого должны быть гарантии. Также не обсуждается вопрос русского языка. Такие вопросы, как демилитаризация, сейчас обсуждаются относительно меньше", – говорится в сообщении.

Мевлют Чавушоглу добавил, что именно лидеры Украины и России будут принимать решение о том, каким будет статус Крыма и Донбасса. Кроме того, в Турции не видят реализации результатов стамбульских переговоров.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL писал, что следующий раунд переговоров между украинской и российской делегациями по прекращению войны в Украине состоится в пятницу, 1 апреля. Их проведут в формате видеоконференции.

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