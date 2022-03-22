Среди приоритетов властных решений для обеспечения ПОБЕДЫ над российской ордой военного преступника Путин – революционный пересмотр государственного и местных бюджетов на 2022 год.

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Нагадаю, що окрім податкових пільг для підприємців та обмеження виплат державним службовцям до 10 мінімальних зарплат, тобто до 65 тисяч гривень, влада не ухвалили інших відповідальних бюджетних рішень. Натомість очевидно, що для перемоги у війні потрібні новіі воєнні бюджети. Це означає, що всі видатки на піар влади, розважальні заходи, будівництво фонтанів, зарубіжні поїздки, конференції тощо повинні бути перенаправлені виключно на воєнні цілі при збереженні лише захищених соціальних видатків.

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Для прикладу лише на фінансування парламентських партій, вожді яких досі за наші гроші розміщають свої фотки з автоматами на дачах чи біля партійних офісів, передбачено 884 МІЛЬЙОНИ бюджетних гривень. Мільярди гривень передбачені на державні та комунальні ЗМІ, які прославляють героїзм чиновників. А ще мільярди і мільярди гривень на представницькі заходи, презентаційні видання, розробку братніми організаціями чергових непотрібних стратегій і програм, подарунки, фуршети, концерти, фонтани…

Таким чином, потребує радикального скорочення утримання ВСІЄЇ вертикалі влади від виконавчої до судової та утримання місцевих ОТГ.

Щоб зупинити вивіз КЕШЕВИХ сотень МІЛЬЙОНІВ доларів за кордон потрібно дозволити їх конфіскацію на фінансування армії, а всіх причетних до контрабанди КЕШУ у воєнних період притягати до кримінальної відповідальності як ВОРОГІВ НАРОДУ.

Загально кажучи, нецільове використання БЮДЖЕТНИХ коштів під час ВІЙНИ - це типове МАРОДЕРСТВО і саме так воно й повинне оцінюватися.

Отож, чекаємо на відповідні й невідкладні рішення Верховної та місцевих рад для ухвалення ВОЄННИХ бюджетів ПЕРЕМОГИ і СПРАВЕДЛИВОСТІ.