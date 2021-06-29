Принятый в Раде законопроект №3711-д необходим для реальной перезагрузки судебной системы, – Железняк

В парламента 29 июня приняли во втором чтении и в целом один из ключевых законопроектов для проведения судебной реформы №3711-д. Этот документ необходим для реальной перезагрузки судебной системы в Украине.

Об этом сказал народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, "Голос" еще в июле прошлого года призвал принять прозрачную модель перезапуска Высшей квалификационной комиссии судей и подавал соответствующий законопроект, передает пресс-служба.

"Монобильшинству в парламенте понадобился год, чтобы выйти на финальную редакцию и проголосовать ее в парламенте. "Голос" также подавал критические поправки ко второму чтению и сформировал широкую коалицию в поддержку создания сбалансированной конкурсной комиссии для отбора кандидатов в ВККС. Наконец нас услышали", – отметил Ярослав Железняк.

Видео дня

Законопроект №3711-д вводит и регламентирует конкурсную комиссию, которая отберет кандидатов в ВККС для дальнейшего принятия их в ВСП. Для "Голоса" были ключевыми две поправки: первая – мнение международных экспертов должно быть решающим, вторая – именно конкурсная комиссия должна отбирать кандидатов в состав ВККС, а ВСП лишь утверждать, добавил народный депутат.

"Для нас важно, чтобы именно представители независимых международных экспертов имели решающее право голоса в принятии решения комиссии относительно кандидатов в ВККС. Мы также настояли, чтобы комиссия отбирала 16 кандидатов, а не 32. Чтобы не дать нереформированному ВСП возможность отобрать худших кандидатов из лучших . "Голос" убежден: судебная реформа должна стать фундаментом для других позитивных изменений в стране. И то, что на этой неделе Верховная Рада наконец определила судебную реформу как приоритет – верное решение", – подчеркнул Ярослав Железняк.

Голосование за №3711-д – первый шаг в направлении судебной реформы, отметил нардеп. Однако, по его словам, очень важно не останавливаться на этом.

"Следующий этап – отмена закона о ВСП и наша команда также имеет ряд предложений по этому документу", – добавил парламентарий.