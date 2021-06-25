Журналист не виноват. Почти всё, что сказал Фукс в интервью, – ложь. Разве сложно россиянам убрать его данные из реестра, и зачем было делать новый российский паспорт, сдав в Украине другой. Да и про делишки свои ни слова: про метрополитен и 2 млрд гривен, взятые из карманов киевлян, про мегамолл "Республику", выкупленный за копейки, а вкладчикам государство вернуло 200 тыс. и все.

О трех миллионах на жизнь я плакал. Стало его жалко. Просто лжец и дурак и явно россиянин. Мыслит, как они.

Боюсь, придется идти к Гордону и рассказать всю правду. Я бы посоветовал Фуксу заткнуться и ехать в Дубай.