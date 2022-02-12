"Никогда не сдавайтесь — никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу. Никогда не поддавайтесь силе, никогда не поддавайтесь очевидно превосходящей мощи вашего противника".

Так сказал Уинстон Черчиль, выступая перед учениками школы Херроу

29 октября 1941 года.

Посмотрев на очевидно хамские выходки Путина во время переговоров с Макроном в Кремле я, наконец, понял, с чем связано осенне-зимнее обострение у фюрера РФ.

До того, я все не мог сложить пазлы, почему вдруг Путин с октября прошлого года стал посылать в адрес Запада и Украины все более и более жёсткие посылы о возможной войне в Европе.

Видео дня

На мой взгляд причина этих действий недофюрера РФ в том, что к 30-летию Независимости Украины по инициативе Владимира Зеленского прошёл дипломатический саммит "Крымская платформа", который впервые после 7 лет замалчивания проблемы вернул вопрос о временной оккупации Крыма в повестку дня.

Ведь по состоянию на 2021 год, через почти 8 лет после оккупации, ни одно государство так и не издало официальных правовых актов о признании Крыма частью России.

Помните с какой ненавистью тогда брызгали ядовитой слюной в адрес "Крымской платформы" Лавров, Соловьев, Киселев и скабеевы рангом пониже.

Другим фактором, который привёл в бешенство Путина, было то, во что год назад мало кто мог поверить - СНБО принял санкции против группы телеканалов аффилированных с Виктором Медведчуком, лишив таким образом "5 колонну" своих медиа коммуникаций.

А сам Виктор Медведчук был выведен из украинской политики через уголовное дело по торговле углём с оккупированного Донбасса.

Думаю, что именно после "Крымской платформы", которая стала для него "последней каплей", Владимир Путин поручил военно-дипломатическому руководству РФ подготовить масштабный план давления на Запад с целью отказаться от европейской и евроатлантической интеграции Украины.

В этот план входят как бряцание оружием у границ Украины, так и масштабная информационная и дезинформационная компания, игры разведок, кибервойна.

Сценарий долго придумывать не пришлось. Достаточно было открыть учебник истории на разделе "подготовка Германии к развязыванию Второй Мировой войны", параграф "Мюнхенские соглашения".

Помните, Гитлер тогда говорил Западу: "отдайте мне часть Чехословакии - Судетскую область, где живет много немецкоговорящих граждан и я не буду развязывать войну в Европе".

Чем закончилась политика умиротворения Гитлера через предательство Чехословакии мы все знаем - это стоило 50 миллионов жизней и четверть планеты превращённой в руины.

А Путин, достойный ученик Гитлера, говорит сегодня: "перестаньте давить на меня за то, что я нагло оккупировал Крым, где живет много русскоговорящих граждан, а не то я признаю независимость сепаратиских анклавов ЛДНР или вообще развяжу новый фронт агрессии против Украины".

На сегодня Запад снова как в 38-39 году стоит перед выбором - идти на поводу агрессора и "умиротворять" его за счёт интересов Украины, или объединиться и выступить единым фронтом против Путина.

Запад почти един в желании защитить интересы Украины. И даже присылает самолёты с легким вооружением (правда лучше бы присылали корабли…)

На деле, остановить Путина может только чёткое понимание того, что в случае очередного вторжения в Украину, не важно с какого направления и под каким лозунгом, Запад должен отказаться от покупки нефти/газа в РФ и других основных экспортных товаров.

А также заблокировать любые инвестиции и экономические отношения с РФ.

И да, западным лидерам надо найти в себе смелость и признать - Новая Холодная война началась!

Теперь США, англосаксам, ЕС будет противостоять блок РФ-Китай-Иран и их союзники поменьше типа Венесуэлы и Северной Кореи.

Найдётся ли на Западе сейчас лидер уровня Черчилля или Рузвельта, который объединит Западный мир в единый кулак демократии, как это было во времена Второй Мировой войны?

Время покажет.

Думаю, что Путин блефует, сознательно повышая градус напряжённости для того, чтобы выторговать себе у Запада отказ от санкций за оккупацию Крыма и для того, чтобы Запад де-факто признал оккупированный украинский Крым частью РФ.

А также дал если не публичные, то неформальные гарантии отказа от перспектив вступления Украины в НАТО и ЕС.

Именно для этого Путиным и устроен весь этот спектакль.

Если же это будет не блеф, а реальность, то будем делать так, как советовал Уинстон Черчилль - "никогда, никогда не сдавайтесь!…"