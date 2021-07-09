Президентские рейтинги в Украине снова возглавили Порошенко и Зеленский – опрос

Действующий глава государства Владимир Зеленский и пятый президент Петр Порошенко лидируют в президентском рейтинге. Если бы выборы проходили в следующее воскресенье, то за Зеленского проголосовали бы 28,8% тех, кто определился и пойдет голосовать за Петра Порошенко – 18,4%.

Таковы результаты опроса публикует SOCIS. Во втором туре за Зеленского готовы проголосовать 60%, за Порошенко – 40%. Как известно, во втором туре президентских выборов в 2019 году за Владимира Зеленского проголосовали 73,22%, за Петра Порошенко 24,45%.

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Другие кандидаты: Игорь Смешко – 10,3%, Юлия Тимошенко – 8,5%, Юрий Бойко – 7,9%, Владимир Гройсман – 4,2%, Дмитрий Разумков – 4,1%, Евгений Мураев – 3,9% Виктор Медведчук – 3,4%, Олег Ляшко – 1,9%, Виталий Кличко – 1,9%, Олег Тягнибок – 1,2%, Кира Рудик – 0,7%.

В рейтинге политических партий лидируют "Слуга народа" (24,8% от тех, кто определился и готов голосовать) и "Европейская Солидарность" (18,1%). За ОПЖЗ готовы голосовать 13,3%, ВО "Батькивщина" – 10,8%, "Сила и честь" – 8,3%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,9%, ВО "Свобода" – 3,6%, Партия Шария – 2,9%, "Голос" – 2,9%, "Наши" – 2,1%, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 2,0%, "За будущее" – 1,6%, "Оппозиционный блок" – 1,5%, предложение – 0,7%.

Партию "Европейская Солидарность" считают реальной оппозицией власти 29,5%. 24,8% назвали оппозицией партию ОПЗЖ, "Батьківщину" – 13,7%, "Голос" – 4,5%.

В то же время большинство украинцев испытывает негативные эмоции в оценке ситуации в государстве и действий власти. Ответственность за ситуацию в стране 35% опрошенных возлагают на президента Зеленского, 32,2% – на правительство, 18,9% в Верховную Раду, 1,9% на оппозицию.

На вопрос "Какие эмоции или чувства вы преимущественно чувствуете сейчас к нынешней власти в стране" 42,3% указали разочарование, 16,7% – тревогу, 9,3% безразличие, 8,8% отчаяние, 6,1% страх, 5 4% ненависть. Надежду испытывают 22,3%, оптимизм 7,6%, интерес 3,8%, симпатию 3,2%, уверенность 2,1%, гордость 1,5%.

Респондентам предлагали выбрать несколько вариантов ответа на этот вопрос. В общем негативные эмоции к власти испытывают 88,6% людей, положительные вдвое меньше.

62,4% опрошенных считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, 26,4% – в правильном.

58,8% украинцев отметили, что уровень жизни людей при президенте Зеленском ухудшился, 52,2% также отмечают ухудшение состояния экономики. Улучшение увидели 7,2% респондентов, экономический рост отмечают 9% опрошенных.

В решении вопроса Крыма и Донбасса 64,2% считают, что за Зеленского ничего не изменилось, 26,4% респондентов отмечают ухудшение ситуации, 6,3% считают, что ситуация улучшилась.

Опрос проведен 25 – 30 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%