Пресс-марафон президента, война с Россией и день рождения Ермака. В 'Свободе слова Савика Шустера' обсуждают важные вопросы. Трансляция

В пятницу, 26 ноября, в 21:00 началось ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Гости программы обсудят пресс-марафон президента, неделю после "Вагнергейта": протесты под Офисом президента, ультиматум об увольнении Ермака, бойкот украинским медиа.

Также поднимут вопросы войны с Россией и за чей счет был банкет в честь Дня рождения Ермака (чтобы смотреть эфир, доскролльте страницу до конца).

Гости студии:

АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);

АРСЕН АВАКОВ, министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);

ДМИТРИЙ РАЗУМКОВ, народный депутат, внефракционный, председатель Верховной Рады Украины (2019 – 7 октября 2021);

Видео дня

ИГОРЬ СМЕШКО, председатель СБУ (2003 – 2005), глава партии "Сила и Честь";

ИРИНА ГЕРАЩЕНКО, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

АНДРИЙ ИЛЛАРИОНОВ, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), советник президента России по экономике (2000 – 2005);

СВЯТОСЛАВ ПИСКУН, генеральный прокурор Украины (2002 – 2003; 2004 – 2005; 2007);

СЕРГЕЙ КРИВОНОС, первый заместитель командующего Сил специальных операций ВС Украины (2016 – 2019), генерал Вооруженных сил Украины.