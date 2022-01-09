Преследование Порошенко разъединяет Украину и дискредитирует ее перед миром, – Гарань

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор кафедры политологии НаУКМА Алексей Гарань считает, что преследование пятого президента Петра Порошенко ослабляет Украину. По его убеждению, наша страна из-за агрессии со стороны России наоборот должна объединяться.

Так Гарань прокомментировал решение Печерского суда об аресте имущества Порошенко на своей странице в Facebook. Профессор отметил, что это – следствие идеи-фикса президента.

"Номинацию "Похититель Рождества" в предварительных опросах выигрывал Путин. А сейчас с ним хочет посоревноваться президент Зеленский. Когда мне позвонили знакомые об аресте имущества Порошенко, я сначала не поверил – снова что-то где-то на фейсбуке "какая-то бабушка сказала". А оказалось, что да. Это же надо, перед Рождеством, когда нужно объединяться", – написал Гарань.

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По его убеждению, такие действия, учитывая агрессию Путина, разъединяют страну, давят на государственную оппозицию, дискредитируют наше государство перед миром.

"Как бы мы ни относились к Порошенко, но он с 2014 года возглавлял воевавшую страну, создавал международную коалицию в защиту Украины. В это время Зеленский иронизировал над Украиной и своим юмором ниже плинтуса разрушал доверие к государственным институтам, высмеивал в телесериале не только украинцев в вышиванках, но и запад, который нам помогал", – напомнил ученый.

"А Путин в это время улыбается и потирает руки. Это какой подарок ему под елку делает Зеленский", – написал Гарань.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский журналист Владислав Давидзон назвал плохой идеей репрессии против пятого президента Петра Порошенко. В своей статье для издания Foreign Policy он написал, что политические преследования оппонента во время эскалации российской угрозы усугубляют опасность для Украины.