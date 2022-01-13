Преследование Порошенко обсудят в Европарламенте уже 17 января – корреспондент Радио Свобода из Брюсселя

Дело против пятого Президента, лидера крупнейшей оппозиционной партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко обсудят в Европарламенте уже 17 января. Об этом из столицы Евросоюза сообщает Рикард Йозвяк, корреспондент Радио Свобода.

"Комитет Европейского парламента по иностранным делам проведет дебаты по Украине и России 17 января, вероятно, речь будет идти и о будущем бывшего президента Порошенко, поскольку несколько евродепутатов встретились с ним в Брюсселе вчера", - сообщил Йозвяк в Твиттере.

Европейское парламентское общество в посольстве будет debate #Ukraine and #Russia on 17 Jan. Хорошо, что будущее путешественник President #Poroshenko will be raised as several MEPs met with him in Brussels yesterday — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 января 2022

Ранее журналист также подтвердил, что Петр Порошенко в Брюсселе проводит встречи с европейскими политиками.

на том же времени как НАТО - #Россия коммуникация является путешествием по времени в Брюсселе, путешественник president #Ukraine Poroshenko является в другой части города и будет оставаться некоторые МЭП от различных fractions. – Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 12, 2022

"В то же время, когда в Брюсселе работает Совет НАТО – Россия, бывший президент Украины Порошенко находится в другой части города и позже встретится с некоторыми евродепутатами из разных фракций", – написал Йозвяк.