Преследование Порошенко обсудят в Европарламенте уже 17 января – корреспондент Радио Свобода из Брюсселя

Мария Шевчук
Политика
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Преследование Порошенко обсудят в Европарламенте уже 17 января – корреспондент Радио Свобода из Брюсселя

Дело против пятого Президента, лидера крупнейшей оппозиционной партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко обсудят в Европарламенте уже 17 января. Об этом из столицы Евросоюза сообщает Рикард Йозвяк, корреспондент Радио Свобода.

"Комитет Европейского парламента по иностранным делам проведет дебаты по Украине и России 17 января, вероятно, речь будет идти и о будущем бывшего президента Порошенко, поскольку несколько евродепутатов встретились с ним в Брюсселе вчера", - сообщил Йозвяк в Твиттере.

Ранее журналист также подтвердил, что Петр Порошенко в Брюсселе проводит встречи с европейскими политиками.

"В то же время, когда в Брюсселе работает Совет НАТО – Россия, бывший президент Украины Порошенко находится в другой части города и позже встретится с некоторыми евродепутатами из разных фракций", – написал Йозвяк.

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