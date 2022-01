Преследование Порошенко обсудят в Европарламенте уже 17 января – корреспондент Радио Свобода из Брюсселя

Дело против пятого Президента, лидера крупнейшей оппозиционной партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко обсудят в Европарламенте уже 17 января. Об этом из столицы Евросоюза сообщает Рикард Йозвяк, корреспондент Радио Свобода.

"Комитет Европейского парламента по иностранным делам проведет дебаты по Украине и России 17 января, вероятно, речь будет идти и о будущем бывшего президента Порошенко, поскольку несколько евродепутатов встретились с ним в Брюсселе вчера", - сообщил Йозвяк в Твиттере.

