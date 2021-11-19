Правительство выделит средства из резервного фонда для обустройства границы с РФ и Белоруссией – Монастырский

Правительство выделит из резервного фонда средства для постройки новой границы. Уже принято решение о финансировании закупки необходимого материала, а в бюджет на следующий год заложат 17 миллиардов гривен на обустройство госграницы с Россией и Белоруссией.

Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

"Правительство уже приняло решение о выделении 21 миллиона гривен для закупки материала для изготовления колючей проволоки для обустройства границы. Это выделение средств из резервного фонда, это не средства Госпогранслужбы. Она, как и другие структуры МВД, финансируются недостаточно. 75% всего бюджета этого силового ведомства – это заработная плата. Мы говорим о необходимости построения новой границы, которая будет выполнять свои функции", — отметил Денис Монастырский.

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Денис Монастырский отметил, что в государственный бюджет необходимо заложить эти средства на следующий год для обустройства государственной границы с Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

"Минфин подтвердил, что они готовы выделить 17 миллиардов гривен на обустройство границы с Россией и Белоруссией. Строительство государственной границы – одна из главных задач нашего государства. Я прилагаю все усилия, чтобы уже в следующем году эти средства были выделены", — сказал глава правоохранительного ведомства.

Денис Монастырский подчеркнул, что сегодня правительством будет создан межведомственный координационный штаб противодействия кризису. Он уже начал свою работу и сегодня будет определен четко его состав.

Министр рассказал о ситуации на границе с Республикой Беларусь, протяженность которой 1084 км. По его словам, она сейчас контролируемая и стабильная.

"Мы определили 10 потенциально уязвимых участков, общая протяженность которых составляет около 270 км. Проведено заседание СНБОУ, четко определены силы и средства, необходимые для адекватного реагирования на данный вызов. Осуществлено оперативное обследование и паспортизацию пограничной территории, привлечены к дежурствам авиация МВД – 15 , 2 самолета, 44 БПЛА, проведены командно-штабные учения", — подчеркнул Денис Монастырский.

Он добавил, что уже через две недели состоятся полевые учения совместно с Министерством обороны для того, чтобы отработать на конкретные сценарии возможного противодействия массовому нашествию нелегальных мигрантов.

"К охране государственной границы мы будем привлекать тактику эшелонированного прикрытия. Да, первый состав эшелона будет без оружия, только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы предусмотрено использование необходимых специальных средств и оружия. Мы понимаем, что в случае угрозы жизни и здоровью пограничников и правоохранителей, мы будем применять все надлежащие предусмотренные Законом средства защиты, в том числе огнестрельное оружие", — добавил глава правоохранительного ведомства.

Денис Монастырский отметил, что МВД определило базовые районы формирования резервов сил. Они должны достичь критических точек на самой государственной границе в течение от 30 до 60 минут. Это то нормативное время, за которое, после получения информации от наших разведывательных органов, должны быть переброшены на тот или иной участок необходимые дополнительные силы и средства.