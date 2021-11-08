133 страны мира, среди которых Украина, договорились на Климатическом саммите в Глазго принять Соглашение о защите мировых лесов и остановке их вырубки до 2030 года.

И это выглядит как хорошая новость для нашей среды и страны. Однако практика деятельности правительства Украины свидетельствует о РОВНО ПРОТИВОПОЛОЖНОМ.

Далее текст на языке оригинала.

Як відомо, уряд та депутати Слуги народу просувають законопроект про відміну нашого Закону про 10-річний мораторій на вивіз лісу-кругляку за кордон. Власне виконання нашого Закону (а це збереження довкілля, посилення енергетичної незалежності, створення сучасних дереобробної та меблевої галузей екооміки) як раз і йде в контексті останньої Угоди в Глазго.

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Нагадаю, що різні форми обмежень експорту лісу-кругляку вже діють у 35 країнах, в тому числі в США, а 5-річний термін дії нашого Закону вже призвів до зменшення на 20 відсотків вирубки лісів й водночас – до зростання на 30 відсотків експорту меблів з України.

Тепер лише можна уявити, якими будуть масштаби вивезення лісу-кругляка з України в разі відміни Мораторію й напередодні заборони вирубки лісів у світі до 2030 року!

Всі управлінці, навіть студенти-економісти добре знають доктрину про "ВІЧНУ БІДНІСТЬ" держав із сировинною економікою. Всі, окрім міністрів і частини провладних депутатів, які нині борються за те, як забезпечити нашим лісом економіки європейських та арабських країн.

Тож без зміни урядової ідеології на користь національної економіки ми й далі будемо бідніти, а багаті країни – багатіти!

А звання ГЕРОЇВ УКРАЇНИ й надалі отримуватимуть агро-олігархи, які продаватимуть зерно чи іншу українську сировину за кордон!

Таким чином, нині потрібно змінити "уряд бідності" або щонайменше доктрину сировинної економіки "ВІЧНОЇ БІДНОСТІ"!