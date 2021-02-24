Пожар в доме престарелых Харькова: названы причина и размер компенсаций

Пожар 21 января в незаконном доме престарелых в Харькове, который привел к 16 жертвам, возник из-за нарушения правил пожарной безопасности. В частности, действия электрического прибора.

Такую официальную версию трагедии по результатам работы правительственной комиссии на заседании Кабмина 24 февраля назвал глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышев. Он также добавил, что семьям жертв пожара выплатят по 10 тысяч гривен (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам министра, на месте происшествия были найдены поврежденные кабели, при этом известно, что во время возгорания был включен обогреватель, который мог повлечь нагрузку на электросети.

"В здании не было установлено систем противопожарной защиты. Ответственность возлагается на владельцев. Досудебное расследование продолжается", – отметил Чернышев и добавив, что в настоящее время пока не удалось идентифицировать тело одного из погибших.

Он подчеркнул, что местные власти выплатят из бюджета Харькова компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате пожара.

"Всего будет выделено по 10 000 гривен на каждую семью погибших и каждому пострадавшему, которые подали соответствующие заявления", – сказал министр.

Материальную помощь должны выплатить после сессии Харьковского областного совета 4 марта. Захоронение погибших тоже финансируется из городского бюджета.

О том, что сейчас происходит в нелегальных домах престарелых в Украине и почему жалуются украинцы, прося "отпустить их оттуда", – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 января в пожаре в нелегальном доме престарелых "Золотое время" погибли 15 человек.

22 января в Харькове объявили день траура по погибшим. Президент Владимир Зеленский назначил на 23 января всеукраинский траур.

После трагедии в доме престарелых правоохранители обнаружили еще 32 подобных заведения, которые работали незаконно в Харьковской области. В этих учреждениях находятся 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе.