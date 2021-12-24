То есть...

Большевистской оккупации не было. Войну за Украину красные не вели. Универсалов не было. Попытки выйти из-под влияния Империи не предпринимались. Ни тебе Скоропадского, ни тебе Грушевского, ни тебе Петлюры, ни батьки Махно...

Пришел Ленин, умер, но перед тем все организовал.

"Теперь с завоеванием Украины… наша сила крепнет. Теперь у нас есть возможность получить топливо из Донецкого бассейна, есть источники хлеба и продовольствия… На Украине имеются громадные запасы, излишки хлеба, их трудно взять сразу – там до сих пор партизанщина… Мы должны не менее трех тысяч рабочих железнодорожников, частью крестьян из северной голодной России, двинуть на Украину". ПСС, т. 38, с. 300-305.

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"Киев, Полтава, Харьков взяты и наше продвижение к Донецкому бассейну, источнику угля, происходит с громадной быстротой". (19.12. 1917). ПСС, т. 40. с. 29.

"Чем больше мы завоевываем Украину, Кубань и Сибирь с их крестьянским населением, тем труднее становится задача, тем тяжелее идет машина…". ПСС, т. 40, с. 251. "Прошу принять экстренные меры, чтобы дать немедленно в распоряжение тов. Тер-Арутюнянца 2.000 матросов для военных действий против буржуазной Рады". ПСС, т. 50, с. 31. (15.І. 1918)

"Потерять Украину – потерять голову!"

"Поместить полтора миллиона армии на Украине, чтобы они помогали усилению продработы, будучи сугубо заинтересованы в ней, особо ясно сознавая и чувствуя несправедливость обжорства богатых крестьян на Украине". ПСС, т. 44, с. 67.

"Допустимо и возможно, что погибнет и 90% населения, чтобы оставшимся в живых 10% удалось дожить до всемирной революции и до социализма".

"Без ВЧК и других подобных карательных репрессивных органов советская власть существовать не может".

"Надо расширить применение расстрелов. Без этого построить социализм невозможно".

"Временно советую назначить своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты". ПСС, т. 50, с. 165.

"Образец надо дать. Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не менее 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Отнять у них весь хлеб. Назначить заложников, согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни верст народ видел, трепетал, знал, кричал… Найдите людей потверже". (Из телеграммы Евгении Бош, Кураеву и Микину)

Спасибо тебе, дедушка Ленин за подарок. Большое спасибо.

И истoрику Путину спасибо. Так бы и умерли в неведении, что по гроб жизни обязаны.