Портников о риске новой агрессии РФ против Украины: это игра на выживание

Президент России Владимир Путин готов к открытой агрессии по отношению к Украине, а конфликт между странами больше напоминает игру на выживание. Даже если Россия не планирует спецоперации с наступлением на нашу территорию, то затянувшееся противостояние еще приведет к новым жертвам.

Как рассказал в эфире телеканала OBOZREVATEL журналист и публицист Виталий Портников, хорошего сценария развития ситуации не существует. По его словам, в будущем следует ожидать продолжения военного конфликта на линии разграничения или попытки России оккупировать большую часть украинской территории, включая и всю территорию Украины.

Портников отметил,. что территория Украины может быть оккупирована, если мы потерпим поражение в войне. Просто нужно готовиться к тому, чтобы подобная оккупация не состоялась.

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Также он призвал ответить на вопрос – "готовы ли к таким потерям мы?"

"Есть ли у нас также такое серьезное желание сохранить это государство, как у Путина его уничтожить? Больше ничего не важно. Все остальное – это лирика", – сказал журналист.

Портников подчеркнул, что если желание украинцев сохранить свою независимость и целостность ослабнет, то рано или поздно "над Киевом станет развеваться российский триколор".

В то же время он отметил, если украинский народ проявит стойкость, значит, рано или поздно путинский режим рухнет.

"Это игра на выживание. Кто-то должен остаться здесь один. Украина и Путин вместе в этом мире не выживут", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вторжение России на территорию Украины может дорого обойтись российской власти.