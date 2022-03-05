Порошенко: золотовалютные резервы РФ должны быть арестованы, чтобы впоследствии возместить ущерб Украине

Санкции против России должны усиливаться каждый день, заявил в эфире телеканала "Прямой" Петр Порошенко. Он отметил, что в постоянном режиме общается с международными партнерами и координирует вопросы санкционного давления.

"Это – десятки переговоров ежедневно. Мы подчеркиваем, что в связи с тем, что Путин пытается нарастить давление на Украину, санкции должны усиливаться. Система SWIFT должна быть не доступна не для семи, а для всех российских банков", – заявил пятый президент.

"Кредитные карты Mastercard, Visa, American должны быть отключены не в окружения Путина, а у всех российских граждан, поддержавших вторжение Путина в Украину и фактически разделивших с ним ответственность за убийство украинцев", – добавил Порошенко.

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"Мы подчеркиваем, что золотовалютные резервы России должны быть все арестованы. Даже те, кто будет покупать золото из хранящихся в Москве российских резервов, тоже должны быть под ответственностью. Чтобы все четко понимали, что это не просто месть, не просто давление. А это де-факто наложение ареста на российское имущество для того, чтобы тогда, когда Россию международный суд обяжет выплачивать контрибуции, выплачивать возмещение ущерба, который был нанесен, средства РФ были арестованы и поступили в Украину для компенсации этих потерь", – резюмировал Порошенко.