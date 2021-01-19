Порошенко: затраты на тестирование, лечение и вакцинацию необходимо включить в налоговую скидку для граждан

Расходы граждан на тестирование и лечение коронавируса, страхование на случай ковида и вакцинацию необходимо отнести в перечень расходов, которые могут быть включены в налоговую скидку.

Такое предложение обнародовал в видеообращении в своем Facebook пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"По результатам налогового года физическое лицо имеет право подать годовую декларацию и уменьшить размер налогооблагаемого дохода на величину таких расходов, и получить из бюджета часть уплаченного НДФЛ, а именно 18% от таких расходов", – отметил пятый президент.

Порошенко также в очередной раз призвал власти ограничить цены на тесты, вакцину, лекарства, которые есть в протоколах по "ковиду".

"Напомню, наша команда в свое время ввела программу "Доступные лекарства", которой регулировались цены на большое количество препаратов, а их закупка осуществлялась через международные организации. Теперь мы настойчиво требуем так же ограничить цены на тесты, и цены на вакцину, и цены на лекарства, которые есть в протоколах лечения "ковида". Например, ПЦР-тесты, за которые, бывало, драли до 2000 гривен, должны стоить не более четырехсот", – убежден лидер "Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, также Петр Порошенко в своем видеообращении назвал главным приоритетом на 2021 год вакцинацию от COVID-19, поскольку другие страны уже активно прививают своих граждан, а Украина до сих пор пытается стать в очередь.