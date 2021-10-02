Порошенко выиграл в Верховном суде кассацию по 'делу моряков'

Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы пятого президента Петра Порошенко, партии "Европейская Солидарность" и телеканала "Прямой" по "делу моряков". Об этом сообщает телеканал "Прямой".

Соответствующий иск был подан в августе 2019 года. Истцы требовали признать недостоверным и опровергнуть утверждение о том, что материалы "дела моряков" несмотря на тайну следствия были переданы ГБР одному из бывших соратников Януковича, а впоследствии они попали в Российскую Федерацию, а именно – к постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе.

Как известно, Небензя цитировал материалы этого дела на заседании Совбеза ООН с целью оправдать действия страны-агрессора во время захвата украинских кораблей в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

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Верховный Суд в своем Постановлении, в частности, отметил, что суды первой и второй инстанции не предоставили оценки доказательствам достоверности распространенной информации. В частности, заявлению истца "о содеянном уголовном нарушении" в "Деле моряков", распечатке текста выступления В.Небензи на заседании Совета Безопасности ООН, на котором он цитировал заявление истца из "Дела моряков", распечатке сообщения истца в телеграмм-канале по "Делу моряков "и его осведомленности по этому делу.

Верховный Суд отменил решение Печерского суда и Киевского апелляционного суда и отправил дело на новое рассмотрение.

Напомним, народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил, что делами против пятого президента Украины Петра Порошенко действующая власть отвлекает внимание от своих провалов и некомпетентности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 11 октября, Арбитражный суд в Гааге начнет слушания по делу Украины против России о захвате украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.