Порошенко: вместо того, чтобы шутить над украинским – шутите на украинском

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в видеообращении приветствовал решение Конституционного суда, который признал конституционным языковой закон.

"У меня для вас две новости, и обе хорошие, и обе - о языке. Конституционный суд Украины наконец признал конституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". И я вас с этим поздравляю", – сказал Порошенко. Его ролик был опубликован на официальном YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Он напомнил, что закон о языке атаковали два года. "Закон, который был принят нашей командой, где докладчиком был Николай Княжицкий, Председателем парламента был Андрей Парубий, и я горжусь и имею высокую честь, потому что под этим законом стоит моя подпись как президента Украины, – конституционный", – отметил Порошенко.

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"И второе – на бюджетном комитете под вашим и нашим давлением мы спасли этот закон. Ибо все русофильские поправки были отозваны", – сообщил лидер "Европейской Солидарности".

"Осталось 24 часа, один день до 16 июля, когда этот закон будет работать в полном объеме. В том числе для российских и пророссийских сериалов, где, пытаясь выслужиться перед агрессором, русифицировали Украину", – отметил Порошенко.

"Закон надо выполнять, в том числе и "95-му кварталу", который имеет от меня большую совет. Лучше, чем шутить над украинским – шутить на украинском. И будет вам счастье", – заявил Порошенко.