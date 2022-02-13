Порошенко: власть должна озвучить украинцам алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях

Органы государственной власти должны предоставить гражданам исчерпывающую информацию об алгоритме действий в чрезвычайных ситуациях. Об этом после совещания у Главы ВР сказал журналистам лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко.

"Я обратился с просьбой, чтобы завтра у каждого народного депутата был алгоритм своих действий в случае часа "Ч" – куда идти, что делать, каким образом обеспечить связь, каким образом сообщение, каким образом голосование. И именно так органы власти должны действовать чтобы каждый украинец знал, что ему делать", – отмечает Порошенко.

"Где и как будет обеспечено бомбоубежище? Как будет обеспечена связь, как будет обеспечена финансовая стабильность, как будет обеспечено питание, топливо, электроэнергия и все такое", – говорит Порошенко.

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"Эти все вопросы прорабатываются. Но украинцы имеют право знать, потому что именно это является эффективной формой уничтожения паники. А не замалчивание или поза страуса. Именно этого мы и добиваемся. Именно так мы поступали в 2014 году – именно так мы заставим поступить и сейчас" , – отмечает пятый Президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ввоскресенье 13 февраля на 16 часов планируется закрытая встреча лидеров парламентских фракций с руководством силового блока и разведки. Об этом сообщил пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, после совещания у Главы Верховной Рады. Как известно, совещание было созвано по требованию "Евросолидарности" и "Голоса".