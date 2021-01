Порошенко: верю, что американский народ встанет на защиту демократии

Последние события в Вашингтоне – это следствие политической безответственности и настоящий вызов американской демократии. Об этом в Facebook пишет пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Глубоко шокирован событиями в Капитолии. Настоящий вызов для американской демократии! Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики.

Верю, что американский народ встанет на защиту демократии, свободы и правопорядка. Украина солидарна с Вами!

Deeply shocked by the events in the Capitol Hill. A real challenge to the American democracy! It is a clear evidence of the grave consequences of political irresponsibility, violent and egoistic rhetoric.

I believe that the American people will stand for democracy, freedom and order. Ukraine is in solidarity with You!

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил Украину с Рождеством Христовым. Его видеообращение опубликовала пресс служба политсилы. Лидер "ЕС" в светлый праздник надежды вспомнил о солдатах, медиках, волонтерах и всех "достойных гражданах, испытывающих ответственность за людей и страну".