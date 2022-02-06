Порошенко в интервью немецким СМИ: если мы хотим мира, то на оккупированных территориях должны быть миротворцы ООН

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко дал интервью для немецких СМИ из RTL Media Group. В этом интервью он призвал вернуться к идее миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе. А также напомнил, что эта идея в свое время была зафиксирована в коалиционном соглашении немецкого правительства.

"Нужно понимать, что после 2014 года мы не должны терять ни единого часа. Российские войска могут быть одинаково эффективны против регионов Польши, Литвы, Латвии, Финляндии, Норвегии, даже Боснии и Герцеговины – повсюду. Потому что сейчас никто не может чувствовать себя в безопасности . И в этом заключается разница с 2014 годом", – объясняет Петр Порошенко.

Политик подчеркнул: мир начал осознавать, что российская агрессия не является проблемой исключительно Украины.

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"Я не знаю, почему тогда каждый думал, что "конечно Украину нужно поддерживать, но это проблема Украины". Сейчас это касается каждого. В любом случае сейчас Европа, весь европейский континент понимает – "да, это и моя проблема", – констатирует лидер ЕС.

Особую важность сейчас, по мнению Порошенко, приобретает четкая и громкая констатация безоговорочной поддержки Украины со стороны Европы.

"Мы должны действовать более активно. Нам нужна международная конференция. Нам нужны лучшие инструменты для этих переговоров. Когда я был президентом, мы созвали Совет Безопасности ООН каждый квартал. В этой ситуации мы должны демонстрировать, что мир задействует все инструменты для удержания ситуации стабильной. Лицо, которое должно отвечать – Путин. Только одна страна является агрессором", – отмечает Петр Порошенко.

"К тому же мы должны использовать эффективные инструменты Нормандского формата. Я горжусь тем, что имею причастность к созданию этого формата и ответственен за ведущую роль Франции и Германии в нем", – добавляет он.

Порошенко также отметил важность привлечения миротворцев на Донбасс для реального прекращения огня.

"Если мы хотим мира, то это значит, что на оккупированных территориях должны быть миротворцы, "голубые шлемы" миротворческой миссии ООН под мандатом Совбеза. Хочу напомнить, что в предыдущем коалиционном соглашении немецкого правительства после выборов в Бундестаг в 2016 году миротворческая миссия под мандатом Совбеза была центральным пунктом. Помню, господин Шольц прикладывал усилия, чтобы это было топ-приоритетом", – напомнил пятый президент.

Приложение максимальных усилий к прекращению кровопролития в сердце Европы – важно для всего континента.

"Не только украинцы победят, но и немцы, все европейцы улучшат глобальную безопасность, а Германия снова продемонстрирует свою ведущую роль лидера Европейского Союза", – констатирует Петр Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко призвал западных союзников усилить давление на РФ. В частности, западные партнеры Украины должны сосредоточиться на введении новых санкций для "Северного потока-2" : по мнению пятого президента, это серьезно ослабит Россию и заставит ее пересмотреть собственные агрессивные планы как по вооруженному противостоянию с Украиной, так и по энергетическому шантажу Европы. .