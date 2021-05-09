Порошенко в годовщину Победы на нацизмом: Путин говорит 'Можем повторить', а мы – 'Никогда снова'

Ветераны Второй мировой войны и ветераны войны против российской агрессии, народные депутаты Украины, депутаты Киевского городского совета, партийцы "Европейской Солидарности", волонтеры, активисты ОО "Справа громад" почтили память погибших во Второй мировой во время традиционной акции "Первая минута мира". Символические Маки памяти установил и Петр Порошенко.

Об этом сообщает сайт "Европейской Солидарности".

Во время выступления пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" отметил, что для советского режима победа над нацизмом стала основанием объявить Восточную Европу зоной своего влияния, лишить народы советской империи и их соседей права самим выбирать свою судьбу.

"Но неправда и неволя не могут длиться вечно. Крах СССР, который приближали освободительные движения порабощенных народов, наши украинские борцы за независимость, дал новый шанс на мир и свободу народам, и Украина этим шансом воспользовалась. Мы, украинцы, верили и верим, что сможем жить в дружбе со всеми соседями, и вместе строить новую объединенную Европу – общий дом свободных людей", – сказал Порошенко.

Пятый президент также отметил, что РФ стала преемницей имперских амбиций Советского Союза – и именно поэтому уже 8 год воюет против Украины на украинской земле.

"К сожалению, Москва не отказалась от имперских амбиций. Более семи лет назад Россия начала агрессию против Украины, и уже сейчас она длится дольше, чем Вторая мировая! Восьмой год ленты новостей ежедневно приносят известия о потерях, об обстрелах, о сосредоточении российских войск, готовящихся к наступлению. Вот и сегодня в военном госпитале Харькова умер военный с Полтавщины Виктор Городниченко, который был ранен 28 апреля возле села Зайцево, хорошо известного нам села Бахмутского района", – напомнил Порошенко.

Политик призвал почтить минутой молчания память погибших во Второй мировой войне и в войне, которую развязала Россия.

"Вспомним всех, кого потеряла Украину и мировое украинство во Второй мировой войне на всех театрах боевых действий, от родного дома до Японии, Австралии и Атлантики. Вспомним и нынешних героев, которые отдали и отдают жизни, защищая свободу и независимость Украины", – призвал Порошенко.

По мнению Порошенко, именно противоположное восприятие и оценка самой кровавой войны в истории и является важным фактором, который отличает путинскую Россию от Украины.

"Путин говорит "Можем повторить". А мы – почувствуйте разницу, это два разных мира – "Никогда снова". Именно под таким лозунгом отмечаем День памяти и примирения и День Победы во Второй мировой войне. Я и все, кто здесь, на этом святом месте собрались, желаем украинцам мира", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне появилась информация, что Минкульт без объяснений запретил Киеву проводить традиционное памятное мероприятие 9 мая на территории Национального музея Второй мировой войны. Технику КГГА, которая должна была монтировать конструкции, необходимые для проведения мероприятия, на территорию музея не пустили, ссылаясь на устное распоряжение, полученное руководством учреждения из Минкульта. При этом в столичной власти утверждали, что все необходимые согласования были получены, а с музеем был заключен соответствующий договор.

Позже, после огласки, Минкульт отреагировал на скандал относительно мероприятий к 9 мая в Киеве: в ведомстве опровергли существование каких-либо распоряжений, которые могли бы сорвать запланированную киевской властью акцию.