Порошенко в День Соборности призвал давить на РФ, пока не будут освобождены украинские земли

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в День Соборности Украины, 22 января, рассказал, что нужно делать, чтобы приблизить возвращение захваченных Россией территорий и людей к единой соборной стране.

По словам Порошенко, первое, что должна сделать власть – возобновить усилия с целью принятия "дорожной карты" Минска, которая остается основой для урегулирования, передает пресс-служба "ЕС".

Его критики, по мнению политика, за два года ничего другого не придумали. Эта "дорожная карта" должна предусматривать четкую последовательность шагов – сначала достижение безопасности, и только потом – политические вопросы.

"Наша команда в свое время вместе с Германией и Францией почти дожали Россию до согласования такого документа. Но в 2018 году Путин в ожидании смены власти в Украине поставил эту дискуссию на паузу. Непрофессиональная команда новой украинской власти сняла этот вопрос с повестки дня, и только сейчас до нее доходит, что это была ошибка", – констатировал пятый президент.

По его убеждению, шанс исправить эту ошибку есть по крайней мере до конца этого года, пока Ангела Меркель остается на посту канцлера в Германии, а в США приступает к работе команда Джозефа Байдена, и можно рассчитывать на их совместную поддержку.

"То же самое касается и вопроса о миротворцах на основе мандата Совбеза ООН на всей оккупированной территории Донбасса. Несколько лет наша команда потратила, чтобы убедить партнеров. Правящая коалиция Германии даже включила этот пункт в свою программу. Но парадокс, что для него не нашлось места в программе Зеленского", – отметил лидер "Европейской солидарности".

"Когда вы в последний раз слышали от украинской власти требование к нашим партнерам усилить санкционное давление на Россию? Над этим надо упорно работать. На дипломатическом фронте не может быть никакого перемирия. Там осада Кремля должна продолжаться непрерывно", – считает лидер оппозиции.

Он также убежден, что необходимо обеспечить активное участие американской стороны в переговорном процессе и на донбасском, и на крымском треке, в том числе из-за ее привлечения к нормандскому формату.

Порошенко также вспомнил о решении ЕСПЧ о нарушении прав человека в оккупированном Крыму: "наша команда очень долго и тщательно готовила это дело, и первый результат существенно усиливает международно-правовую позицию Украины в вопросе деоккупации Крыма".

Он отметил, что "зеленая" власть время от времени, чтобы не сбиться с правильного пути, требует понятных ей знаков в виде красных линий.

"На текущий момент их две. Уже ясно, что в этом году не будет создано надлежащих условий для проведения на оккупированных территориях выборов, соответствующих европейским стандартам. И власти не следует раздражать общество пустыми разговорами. Это же замечание касается и попытки возобновить закупку газа у России и вернуть Украину в энергетическую зависимость от Кремля. Особенно теперь, когда поставки американского сжиженного газа нанесли мощный удар по позициям российского Газпрома в Европе. Когда есть шанс "осушить" Северный поток-2, заблокировав этот проект", – отметил Порошенко.

Он обратил внимание, что накануне осенних выборов в Государственную думу в России накапливается протестный потенциал, способный подточить основы путинского режима, и это – хрупкий шанс на смену режима, которая может дать Украине время для усиления обороноспособности.

"Представьте себе, фильм-расследование Навального о самом дорогом доме мира, который принадлежит коррумпированному кремлевскому диктатору, на сегодня уже собрал пятьдесят три миллиона просмотров. Это – серьезный удар по Кремлю", – сказал пятый президент Украины.

Лидер "Европейской солидарности" также отметил, что на местных выборах партия провела своих депутатов в областные советы во всех без исключения регионах.

"Мы – соборная партия национального единства, которая объединяет и цементирует страну на основе европейского цивилизационного выбора. Разнообразие страны не является нашим недостатком. Она, наоборот, делает нас богаче, а общее чувство соборности – сильнее. Главным же гарантом мира и соборности остается наша армия. И сегодня прежде всего поздравляем воинов, которые защищают Украину от российской агрессии", – резюмировал Порошенко.