Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность", Петр Порошенко призвал Верховную Раду срочно собрать внеочередное заседание и выделить деньги, необходимые для обеспечения ВСУ в условиях усиления российской угрозы. Он отметил, что "Европейская солидарность" разработала специальный план, предусматривающий несколько первоочередных шагов, которые украинская власть должна была сделать еще в ноябре-декабре.

Об этом Порошенко заявил в понедельник, 7 февраля на брифинге. Он также призвал власти совместно разработать и принять необходимые решения.

"Мы не нагнетаем панику, мы только требуем адекватной реакции украинских властей, адекватной подготовки страны к возможному, вероятному сценарию вторжения", – подчеркнул Порошенко.

"Нужно срочно доукомплектовать все боевые бригады. Для этого нам нужно обеспечить адекватное денежное довольствие", – говорит Порошенко. Он в очередной раз заявил, что денежное довольствие в ВСУ должно составлять не менее 25 тысяч гривен, а на передовой – 50 тысяч гривен. В общей сложности на это необходимо 21 млрд грн – отмечает лидер "Евросолидарности".

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"Дополнительно к этому нужно привести в соответствие, не продлить на 10 лет, как предлагают некоторые "горячие головы", а сократить срок контрактов. Ветераны, отслужившие в конкретных частях, должны иметь возможность вернуться, имея достойное денежное довольствие и заключив контракт именно на особый период. Это позволит срочно восстановить численность, а также набрать необходимое количество для подразделений территориальной обороны", – говорит Порошенко.

"Вторая позиция – – это срочное наполнение стратегических резервов. Отмечаю, если бы это решение было принято тогда, когда мы предлагали – в ноябре, уже были бы завершены тендерные процедуры, закупка и комплектация складов, резервов", – констатирует Порошенко.

Он в очередной раз призвал власть немедленно обеспечить армию горюче-смазочными материалами, вещевым имуществом, продовольствием, медицинским, военным обеспечением.

"Необходимо развертывание резервов первой очереди и комплектация стратегических резервов", – отмечает пятый президент.

"Третий пункт – это финансирование Государственного оборонного заказа на закупку оружия. Это позволит честно смотреть в глаза партнерам и ответить на вопрос, почему налогоплательщики стран всего мира должны из собственных карманов финансировать усиление обороноспособности украинских вооруженных сил, а украинское государство и украинская власть финансирует преступное "Великое кражеводство", – сказал Порошенко.

Европейская солидарность также призвала обеспечить софинансирование вместе с местным самоуправлением территориальной обороны.

"Выделить сейчас финансирование за счет средств государственного бюджета 28 миллиардов на эти программы. И за счет средств резервного фонда Кабинета министров уже сейчас предоставить 300 миллионов для развертывания этих работ. Это нужно делать уже и сейчас", – убежден Порошенко.

Петр Порошенко также отметил, что согласно последним социологическим исследованиям большинство украинцев считают недостаточными усилия власти для обороны страны, а Зеленского – неспособно организовать защиту государства. Петр Порошенко призвал власти совместно разработать и принять необходимые решения.

Лидер партии сообщил, что уже есть подписные листы для проведения внеочередного заседания Совета.

"Я еще раз призываю представителей всех фракций, всех депутатов поставить подписи о созыве внеочередного заседания. Правительство, Министерство финансов, президента – присоединиться к этому делу. Мы готовы отозвать наш законопроект, мы готовы подать общий законопроект. Речь не идет о рейтингах или внутренней борьбе" . Речь идет о защите государства", – резюмирует пятый Президент.