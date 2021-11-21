Порошенко: шанс, который Революция Достоинства открыла перед Украиной, наше поколение не потеряло

Украинское патриотическое сообщество достаточно сильно для того, чтобы защитить свободу, демократию и европейский выбор. Об этом в видеообращении по случаю Дня Достоинства и Свободы заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко. Он отмечает: свобода никогда не дается раз и навсегда, за нее нужно бороться каждый день.

"И через семнадцать лет после Оранжевой Революции, и через восемь лет после начала Революции Достоинства мы уверены – шанс, который эти события открыли перед Украиной, наше поколение не потеряло. Мы отстояли свободу и независимость. Мы – среди немногих стран, сохранивших демократию в этой части света", – отмечает Порошенко.

"Мы с благодарностью вспоминаем и преклоняем головы перед Небесной сотней. И перед небесными тысячами героев обороны Украины от российской агрессии", – говорит пятый Президент.

Видео дня

Порошенко констатирует, что два с половиной года назад к власти в Украине пришли люди, для которых достоинство и европейский выбор не представляли никакой ценности. "В свое время они откровенно глумились над участниками Революции достоинства. Вспомните их номер о шерстяной одежде и эбонитовых палочках "Беркута". Тот цинизм они называли "юмором". А затем по требованию Путина "беркутов" отпустили в Россию – прямо со скамьи суда. Шансы юридически доказать, кто был заказчиком расправы над Майданом, – потеряны. Их уничтожил Зеленский", – отмечает лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко напомнил: в ноябре 2013 года первой на Майдан вышла украинская молодежь, возмущенная решением властей остановить евроинтеграцию Украины. "Восстановление курса на членство в Европейском Союзе стало одним из главных требований Революции Достоинства. Выполняя эту свободу, наша команда подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и затем выиграла у Путина почти двухлетнюю дипломатическую борьбу за ее ратификацию. Переориентировали украинскую экономику с российского рынка на рынок "Открыли безвизовые двери в Европу для десятков миллионов украинцев. Безальтернативность стратегии на вступление в Евросоюз и НАТО закрепили в Конституции".

"А что сделано на этом направлении за последние два с половиной года? Радует разве что то, что на уровне риторики власти не смеют отрицать курс на евроатлантическую интеграцию. Бла-бла-бла – с этим у них получается хорошо. Не зря таких как они люди когда-то называли "мастером разговорного жанра", – говорит Петр Порошенко.

"Однако, если судить по конкретным делам и проектам, реальное движение Украины в Европу остановлено. Хуже того – во внутренней политике происходят процессы, которые отдаляют нас от Европейского Союза. Где борьба с коррупцией? "Большая стройка" стала масштабным бизнес-проектом по личному обогащение первого лица государства. Подобные проекты существовали только при Януковиче", – напомнил Порошенко.

"Идет уничтожение свободы слова. Под прикрытием якобы борьбы с олигархами власти хотят захватить все телеканалы, чтобы не звучало никакой критики. Чтобы было, как у Лукашенко. И это далеко не все, что они планируют. Вместо пропорциональной системы с требованными открытыми списками. Майдан и которую мы закрепили в Избирательный кодекс, Зеленскому советуют не просто вернуть смешанную систему, а полностью перейти на мажоритарку: "слуги" упали настолько, что могут рассчитывать только на админресурс и скупку голосов, как это было в округах в последнее время", – предостерегает пятый Президент.

"А еще они хотят голосовать по Интернету. Эта технология стала одним из главных инструментов фальсификации на сентябрьских выборах в России в путинскую государственную думу. Парламентские выборы, согласно Конституции, четко должны состояться в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады, т.е. в октябре 2023 года они задумали перенести на год, несмотря на Конституцию. Чтобы провести их позже президентских. И для этого всеми правдами и неправдами хотят взять под контроль Конституционный суд, чтобы извратить Основной закон в свою пользу", – говорит Порошенко.

"Парламентско-президентская республика, которую вернули по требованию Революции достоинства, стала уже фикцией. В руках Зеленского – столько власти, сколько не было ни у одного из президентов Украины. Но ему и этого мало. Поэтому Банковая и вбросила в информационное пространство тезис о "президентской республике". И я не удивлюсь, что, если им только удастся протащить в Конституционный суд послушных судей, они попытаются сделать с Конституцией то, что сделал Янукович в 2010 году", – предполагает лидер партии.

"Но годовщина Революции достоинства еще раз напоминает, чем завершаются в Украине попытки строить авторитаризм и диктатуру. Кто этого не понял, пусть спросит того же Януковича", – заметил Петр Порошенко.

Он отмечает: есть поводы для тревоги, но нет места для пессимизма. "Мы точно знаем об определенных планах власти. О каких-то – догадываемся. А информированные – значит вооружены!", – убежден Порошенко.

"Европейская Солидарность", гражданское общество, ветераны, волонтеры, миллионы и миллионы украинцев достаточно сильны, чтобы защитить свободу, демократию и европейский выбор. Это – наше общее дело. Так же как и оборона Украины от Путина, защита от российской агрессии, от Кремля, так и не смирившегося с европейским выбором Украины. Вместе мы силы – И потому главные наши победы еще впереди", – резюмирует Порошенко.