Порошенко: результатом саммита Украина-ЕС должно быть противодействие "Северному потоку-2" и ужесточение санкций против России

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал власти уделить особое внимание будущему саммиту Украина-ЕС, который состоится 12 октября. Порошенко подчеркнул, что Саммит должен обеспечить практические результаты и укрепить украинские позиции.

По его убеждению европейская интеграция – одна из вещей, которые объединяют украинское общество, сообщает пресс-служба политсилы.

"Если в 2014 году интеграцию в ЕС поддерживала треть Украины, то на сегодня абсолютное большинство украинского народа – за европейскую интеграцию. Я горжусь тем, что нашей команде удалось внести изменения в Конституцию, где интеграция в ЕС и НАТО стала обязательной для всех ветвей власти", – напомнил пятый президент.

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"Я хочу подчеркнуть, что прорывы в нашей интеграции были именно на саммите. Это было и заключение Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, и о новых направлениях секторальной интеграции, и о безвизе, который казался абсолютно невероятным", – отметил Порошенко.

"Очень важно, чтобы мы уделили особое внимание этому Саммиту. Очень жаль, что правительство не интересует мнение всей Верховной Рады относительно видения результатов, которые нужно достичь на саммите. А это должно быть совместное противодействие "Северному потоку – 2". Это должно быть ужесточение санкций против Российской Федерации. Это должны быть общие и согласованные действия против зимнего реванша, на который сейчас рассчитывает Кремль", – отметил Порошенко.

"И как знак того, что это позиция всей Верховной Рады, что вся Украина объединилась для реализации этих целей, председатель Комитета по вопросам интеграции в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе должна быть включена в состав делегации на саммит", – убежден лидер "Европейской солидарности".

Порошенко пожелал Украине успеха на саммите 12 октября.