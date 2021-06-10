Порошенко опроверг фейки с 'пленок Бигуса'

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал расследование "Бигус.Инфо" зомбированием людей, которое не имеет ничего общего с журналистикой.

Во время интервью журналисту Валерию Калнышу политик остановился на нескольких эпизодах и привел конкретные факты, которые полностью разрушают так называемое расследование.

Порошенко, в частности, отметил, что фирма-прокладка для торговли электроэнергией с Россией была, но ее создали не в 2014, а в 2019 году благодаря закону, принятому монобольшинством.

"И эта фирма-прокладка поставляет электроэнергию в Украине у 2020-2021 годах. И в вопросах электроэнергии, и в вопросах угля эти фирмы-прокладки обеспечили поставки энергетики на сумму, значительно превышающую 1 миллиард долларов", – подчеркнул Порошенко и отметил, что "расследователей" эти факты не интересуют.

Видео дня

Относительно продуктопровода "Самара-Западное направление" Порошенко напомнил, что Россия получила его при распределении советского имущества при каденции Леонида Кравчука.

"Труба находилась в собственности России более 20 лет. Эта труба, согласно этому распределению, по решению тогдашнего президента Кравчука попала в Россию. И все это время была российской собственностью. И только в 2014 году во время нашей каденции был поставлен вопрос ее возвращения в украинскую собственность. Это известно? Известно. Журналисты об этом знали? Знали", – говорит Порошенко.

Он также напомнил, что подписал четыре решения СНБО о возврате "трубы" в собственность Украины. "Украинское правительство согласно этим решениям пошло в суд и вплоть до Верховного Суда защищал украинскую собственность. У нас есть третья ветвь власти. Судебная система. И борьба продолжалась. Мне кажется, до 2017 года", – отметил Порошенко.

Он также обратил внимание, что несмотря на громкие санкции в отношении "трубы" государство снова должно идти в суд.

"Трубу отдали в управление печально известному Лазорко, который скрывался от правосудия во время моей каденции в Лондоне. И поставляют нефть компании "Роснефть" Сечина – правой руки и кошелька Путина, который сейчас занимается этими поставками. У меня вопрос: это – об украинском интересе? Поэтому, вернете трубу – я буду это приветствовать. Будет у вас законное решение – я буду это приветствовать. Или не врите, потому что есть соответствующие правительственные документы, документы СНБО, на которых стоит подпись Порошенко, где позиция Порошенко четко изложена", – подчеркнул пятый президент.

Порошенко также в очередной раз напомнил, что "Севастопольский морской завод" был конфискован оккупационными властями в Крыму, а его руководство отказалось регистрироваться по российским законам, чудом вывезло документы и в украинских судах доказало незаконность конфискации.

"Есть решение именем Украины украинских судов. Какие четко отмечают, собственность "Севастопольского морского завода" принадлежит конечном бенефициару Порошенко. И это предприятие находится в моей декларации. Достаточно было, чтобы не распространять эту ложь, просто посмотреть в реестр судебных решений, в реестр собственности и в мою декларацию. Вместо того распространяется абсолютно циничная ложь", – отмечает Порошенко.

По закупке угля с временно оккупированных территорий, то она происходила в 2014 году во время энергетической блокады России, но происходила исключительно в украинском правовом поле. Никакие отделения банков в ОРДЛО не открывались.

"В 2014 году была очень холодная зима. И когда в ноябре-декабре у тебя веерные отключения электроэнергии – это означает не просто, что ты посидишь 2 часа без света, либо не будет работать холодильник. А ты будешь сидеть без света и соответственно электроэнергии, без тепла, потому что насосы не работают и тебе не способны будут подать тепло. Ты будешь сидеть без газа и ты просто замерзнешь", – сказал Порошенко.

"Возьмите решение СНБО, правительства, и там написано публично, что на подконтрольной территории, на нашей территории открываются счета этих предприятий и они работают на обеспечение углем. Это сознательное решение", – напомнил пятый президент.

Порошенко также рассказал об уникальной спецоперации, когда миллиарды гривен были вывезены из неподконтрольных территорий. "Возможно вы забыли уникальную операцию, которая была проведена главой НБУ Гонтаревой, Службой безопасности Украины по моему санкционированию. Когда из оккупированного Крыма, из банков и из государственного банка Украины было вывезено 4,5 миллиарда гривен наличных. Это была спецоперация. Представьте себе, если бы в руках боевиков и русских оказались настоящих 4,5 миллиарда, сколько бы они могли натворить беды", – напомнил Порошенко.

Пятый президент также отметил, что использование темы заложников и пленных для политической дискредитации оппонентов – это пересечение "красных линий".

"Абсолютное скотство – использовать вопрос заложников, пленных в политической борьбе. Но я готов и к этому. Меня уже ничем не удивишь", – говорит Порошенко.

"Я горжусь тем, что вытащили почти 3300 украинцев. И мне очень грустно, что с апреля 2020 года – уже более года в Украину не вернулся ни один заложник", – заметил Петр Порошенко.

"Я очень активно боролся именно за "Рахмана". И это могут подтвердить и члены моей команды, и волонтеры, и добровольцы, которые очень заботились освобождением наших заложников. Я благодарю каждого. Я благодарю Мочанова, который прилагал к этому максимум усилий, пытаясь вытащить своего друга. Я благодарю Таню Рычкову, я дважды отправлял ее на "передок", потому что у нас дважды срывалось это освобождение. Она пробыла полтора суток на "передке", ожидая, пока его привезут", – вспоминает Порошенко.

По словам Порошенко, россияне требовали обменять "Рахмана" на российского майора Старкова. Отпустить его без решения суда – означало лишить Украину важнейших аргументов в суде против РФ, доказательств преступлений Кремля, которые осуществлялись по приказу Путина и начальника российского Генштаба Герасимова.

"Это была дилемма. Ты имеешь с одной стороны судьбу конкретного украинца, который находится в плену, а с другой стороны – судьба 42 миллионов украинцев, и ты должен защитить украинскую землю и украинское государство", – откровенно говорит пятый Президент.

"Я и сейчас помню эту дату 25 сентября. Мы делали все для того, чтобы суд с одной стороны отвечал ЕСПЧ, а с другой стороны – он показал преступления Российской Федерации. После этого у него остается время на апелляцию, которая должна занимать три-четыре месяца. Члены нашей команды, я так мягко сформулирую, убедили его апелляцию не подавать", – напомнил Порошенко.

Он также опроверг фейк о том, будто "Рахман" был вынужден ждать в аэропорту: "Возвращаясь из парижского саммита по климату, я твердо могу сказать, что никто меня не ждал, "Рахмана" привезли из Харькова".

Порошенко называет так называемые "пленки" политической атакой на оппозицию и распространение теории "измены", которая четко координируется из Кремля.